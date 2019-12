Regidores justifican la contratación de asesores

Guasave, Sinaloa.- Que sí desquitan el sueldo que perciben, son necesarios y no es una práctica de nepotismo, aseguraron regidores sobre el tema de los auxiliares o asesores que les fueron contratados durante esta administración.

Nidia Gaxiola, regidora del PAN, dijo que sí es necesario contar con un asesor porque los temas que se tocan son complejos y no todos tienen los conocimientos suficientes como para llevar a cabo lo que les corresponde a cada quien en su función.

La regidora fue más allá y dijo que algunos compañeros suyos tienen a más trabajadores en la nómina, pero no dio a conocer los nombres.

“Son la mayoría, saquen sus cuentas quiénes son la mayoría y pues ahí están, yo no tengo al menos.”

En su caso dijo que lo que podría hacer es cambiar a su asesor para que en lu-gar de su hija sea su esposo quien ocupe este papel de asesor.

No sería la misma, es fa-miliar directo mío pero es la persona que necesito para que me esté asesorando y lo está haciendo que es lo importante, Javier no tiene ninguna otra ocupación y sí podría ser.”