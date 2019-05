Regidores llaman al respeto y a la apertura del trabajo en equipo

Guasave, Sinaloa.- Como algo lamentable catalogaron regidoras lo ocurrido en la pasada sesión de cabildo, cuando en asuntos generales se tocó el tema de la problemática de la basura en el municipio, al aceptar que dichas acciones no brindan una buena imagen ante la ciudadanía.

Por su parte, la alcaldesa Aurelia Leal López comentó al respecto de lo sucedido que no dependía de ella, sino de los problemas que tienen los regidores.

Exigencia

Nidia Gaxiola Gutiérrez, regidora por el Partido Acción Nacional, enfatizó que el respeto debe de ser de ‘ida y vuelta’, y si la alcaldesa lo exige, ella debe también de proporcionarlo.

“Nosotros vamos a exigir respeto y yo creo que ella (alcaldesa) es la que conduce la sesión, ella debe de imponer el respeto, pero hay que destacar que el respeto es de ida y vuelta, eso lo sabemos todos.”

Gaxiola Gutiérrez añadió que es lamentable que se caiga incluso en faltas de respeto no solo al interrumpir las intervenciones de los demás, sino de índoles personales.

“Hubo un detalle ahí en el que mencioné que la presidente había dicho que había roedores y cucarachas, fue donde se desató todo y la presidenta hizo burla, además lo hizo interrumpiendo mi participación, diciendo que yo estaba hablando de eso cuando en mi negocio vendía muebles con cucarachas, eso es algo grotesco de parte de la presidenta, porque es una falta de respeto al cabildo y es una falta de respeto a mi persona.”

La regidora panista aceptó que la situación que se vive en cabildo al tratar temas importantes para el municipio no están proporcionándole una buena imagen a la sociedad.

“El respeto se gana y el respeto debe ser de ida y vuelta, es lo que pongo sobre la mesa, ojalá que lleguemos a eso y que lleguemos a acuerdos y que no solamente demos esos espectáculos que no abonan en nada a lo que la ciudadanía aspira.”

En ese punto coincidió la regidora del PES, María Dolores Franco López. “Claro que esas acciones no nos deja bien parados como cabildo y deseo que las cosas mejoren; el respeto es fundamental y yo le apuesto al respeto.”

Por su parte, Reynaldo Castro Angulo, regidor por el PAS, se dijo muy molesto por los comentarios personales que hiciera la alcaldesa y la burla de otros regidores hacia una de sus compañeras.

“No pude evitar sentir coraje al ver que se valían de cosas personales para responder un señalamiento, eso es una gran falta de respeto hacia mi compañera por parte de la alcaldesa, por eso actué de esa manera, el respeto debe de ganarse, lo dije en su momento y lo sostengo, y debe ser de ambas partes.”

El llamado

Tanto Nidia Gaxiola como Dolores Franco recalcaron de nuevo la falta de integración y convocatoria por parte de la autoridad municipal para conocer la situación real del municipio, señalando que esa puede ser una de las razones por las que se da ese descontrol a la hora de las sesiones de cabildo.

Dolores Franco destacó que no se trata de partidos políticos o de oposición, como lo señalan tanto, sino de documentarse y hacer los señalamientos pertinentes en favor de la ciudadanía guasavense.

“Todos mencionan regidores de oposición, pero no es oposición, de mi parte no es así, es reclamo de la aplicación del derecho, que los otros regidores no tengan una postura, que no les interese y no lleven un planteamiento de lo que se va a tratar, en ningún cabildo, eso no quiere decir que estén haciendo bien las cosas, o que esa sea la postura correcta de un regidor, porque lo que demuestra es que ni siquiera saben de lo que se va a tratar en la sesión.”

El regidor del Partido Sinaloense también fue enfático en que ya es hora de que se olviden las rencillas políticas y se trabaje verdaderamente por Guasave.

“A mí no me importa si la propuesta la hace el regidor del PRI, del PAN o de cualquier partido, si es por el bien de la ciudadanía voy a a estar a favor, pero por parte del gobierno municipal no se tiene esa apertura y si se cuestiona o se propone, se nos señala, y como son mayoría, nos aplastan, aún comprobándoles que hay otras opciones, como en el caso de la basura.”

Para finalizar, Nidia Gaxiola señaló que el trabajo de los regidores es realizar los señalamientos que consideren pertinentes para el bienestar del municipio y de esa manera continuarán trabajando, poniendo sobre la mesa sus posturas y buscando la apertura para trabajar en equipo.