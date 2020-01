Regidores no han hecho su trabajo, acusa alcaldesa

Guasave, Sinaloa.- La observación que hizo la regidora Nidia Gaxiola Gutiérrez de que no se les facilitan documentos necesarios para realizar sus labores provocó que todos fueran exhibidos por parte de la alcaldesa Aurelia Leal y el síndico procurador Efraín Zavala sobre los pendientes que han acumulado en esta administración.

De inicio la alcaldesa le respondió que era muy delicado que dijera que no se les facilitan los documentos pues en cada turno de comisión se les tienen que dar todos los anexos.

“Está usted faltando a la verdad, no podemos decir que no se les dan los elementos y que la estamos obligando a incurrir en ilegalidades, si un tema no reune los requisitosjamás seha omitido a nadie y ustedes tienen la facultad para decir no estamos de acuerdo”, indicó.

“Es lastimoso que haya turnos a comisión de un año, está un tema del órgano de control sobre el código de ética y no lo han sacado adelante, es lastimoso que esté el tema del estadio Carranza Limón, ya se terminó la temporada y no lo sacaron, por decir algo, yo no me quería meter en esto pero dado que estamos en cuestiones de críticas, yo creo que el buen juez por su casa empieza y podemos empezar con nosotros”.

Foto: El Debate

La mandataria dijo que es lamentable que tengan congelados todos esos temas y que vayan a fijarse en si se compró o no se compró un alfiler.

Los llamó a sacar adelante este trabajo pues es lo único que la ciudadanía está pidiendo.

“Yo les pido que no nos estén echando la culpa a nosotros, aquí están los anexos y si no pasa en concertación es porque no llevan los documentos acompañados, siempre van a ir acompañados, jamás vamos a permitir que un tema no vaya acompañado de los anexos”.