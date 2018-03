Registran 182 muertes menos por accidentes con alcohol

Guasave.- Del 2016 al 2017 las muertes por accidentes viales que involucran el consumo de alcohol disminuyeron en 182 en Si-naloa, avance que las autoridades atribuyen a la aplicación del programa de alcoholímetría que es efectivo en 14 de los 18 municipios del estado.

Aldo Muñoz Madrid, comisionado estatal de Preven-ción, Tratamiento y control de Adicciones, señaló que en el 2016 se registraron 684 decesos por esta causa, mientras que en el 2017 bajaron hasta 512 muertes.

Guasave

En lo que al municipio corresponde señaló que se registraron 39 muertes me-nos que en el 2016.

El funcionario hizo una visita a esta ciudad para hacer entrega en comodato de un equipo de alcoholímetría, mismo que permitirá reforzar los operativos durante los días de mayor afluencia en zonas recreativas con el fin de prevenir accidentes. Guasave no será el único municipio en recibir este equipo, pues en total son 10 los que se entregarán en lugares como Navolato, en Ahome, donde harán entrega de dos; Mazatlán también recibirá dos equipos, Salvador Alvarado uno y El Fuerte. Dicho equipo fue adquirido con recursos del ejercicio del 2017, y según lo declarado por el funcionario cada uno tiene un costo de 75 mil pesos.

Los municipios que reciben este beneficio no fueron seleccionados al azar. Muñoz Madrid puntualizó que hay un estudio previo que les permitió determinar, con base en los centros recreativos en los que se suele consumir bebidas embriagantes, la necesidad de extender la vigilancia.

Por otra parte, hay en el estado cuatro municipios en los que no se aplica como tal el operativo, pues aseguran que carecen de las condiciones para que este funcione. “Te puedo hablar yo de que en Elota, Choix, El Fuerte, Badiraguato, que no tienen, ahí son varios factores, no es únicamente el que carezcan de equipo, es todo un protocolo para su aplicación.”