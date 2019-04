Registros erróneos dejan sin beca a estudiantes

Guasave, Sinaloa.- Debido a registros erróneos en el interior de los planteles o al haberse censado en dos ocasiones se ha producido un margen de error en el censo en el programa de becas Benito Juárez, lo cual está influyendo para que no llegue el apoyo económico al total de la matrícula.

De acuerdo con el reporte que levantaron los trabajadores de la nación en los primeros tres planteles que se inició con la distribución del recurso, no se les pudo beneficiar a un promedio de mil 120 jóvenes, 900 de ellos de la UAS y extensiones, 200 del Cetis y 20 del Cobaes 55.

Entregas

Una vez detectados los casos la brigada desplegada en el plantel deberá hacer el censo de nuevo para que el próximo bimestre puedan recibir los mil 600 pesos y deberán hacer el trámite personalmente al ser uno de los candados de seguridad que estipula el programa.

Se aclara que el pago que ya no recibieron los jóvenes no se les hará en la próxima edición, ya que no es acumulable, como en otros programas.

Jócelyn Hernández, delegada regional en Guasave y Angostura, indicó que no están autorizados para dar información, por lo que difunden boletines en los que se indica la importancia de censarse en una sola ocasión, porque de hacerlo se duplica la información y se registran errores.

Plazos

Por eso la importancia de que los jóvenes estén atentos cada bimestre y de faltar por algún motivo extraordinario deben presentar justificante médico y dependiendo de la situación ya sea por salir de su estancia educativa para participar en un concurso escolar u otras razones, se dará un margen aproximado de 10 días para cobrar en otras instalaciones.

Apoyo universal

Durante la entrega se les informa que el apoyo se les hará llegar hasta que terminen la preparatoria y la entrega del recurso no se condiciona, solo deben cumplir con el requisito de no abandonar la escuela e incluso no se les está exigiendo promedio, recursamiento, ya sea del curso completo o materias.