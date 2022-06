Reglamento de mercados en Guasave eliminará malas prácticas y dará certeza a locatarios

Guasave, Sinaloa.- Autoridades municipales de Guasave presentaron ante comerciantes, el primer Reglamento de Mercados y Centrales de Abastos que vendrá a darle un mayor ordenamiento no solo a estos puntos sino también a las zonas aledañas.

Dicho reglamento será publicado este mismo mes para empezar a operar basándose en él.

Reglamento

Julio Iván Villicaña Torres, presidente de la Comisión de Gobernación del Cabildo, informó que desde que se fundó Guasave no había nada que reglamentara este punto y cada comerciante se regía con sus propias reglas; ahora en este reglamento viene todo el tema de las concesiones, cómo se otorgan, cómo se pueden transferir y cómo se pueden perder, así como las prohibiciones y responsabilidades de cada comerciante.

El regidor resaltó que actualmente se vienen dando muchas situaciones irregulares, como el arrendamiento de los locales hasta por 25 mil pesos, que está prohibido pues se trata de concesiones.

“Esto viene a darle certeza a los locatarios de la posesión del local y a su vez al Ayuntamiento de que van a estar entrando los ingresos tanto por la comercialización, como por el uso de los locales; de igual forma se dará un ordenamiento a las áreas comunes, los pasillos, viene cómo deberán estar acomodados por secciones.”

Detalló que para esto último se expedirán unas constancias determinando el giro de cada comercio, mismo que no se podrá cambiar si no se justifica o si no se encuentra en el área del mercado del giro establecido.

Destacó que el reglamento ya fue aprobado en Cabildo el 16 de mayo y en los próximos días será publicado en el Diario Oficial, para que surta efecto.

Enfatizó que dicho reglamento se realizó basándose en los reglamentos de otros estados, en visitas hechas a mercados de otros municipios y también tomando en cuenta a los locatarios más longevos, quienes proporcionaron ideas y propuestas para enriquecerlo, destacando que hasta el momento no se han encontrado resistencia ni se han tenido problemas con los locatarios, aún cuando con estas reglas varios de los negocios tendrían que iniciar el trámite respectivo pues son puestos que se han pasado de generación en generación y que están siendo arrendados para vender algo que nada tiene que ver con el giro de concesión.

Responsables

Villicaña Torres, precisó que con este reglamento se tendrá en claro, además, el padrón de comerciantes, en qué giros trabajan y se está proyectando readecuar el Mercado de Abastos, como una Unidad de Servicios Municipales.

“En el Mercado de Abastos son pocos, así que se podrían reubicar en el Mercado Municipal y como lo habíamos propuesto, crear ahí la Unidad de Servicios Municipales.”

Será la Oficialía Mayor, la que regule los mercados, a través del Departamento de Administración de Mercados, Centrales de Abasto y Comercio en la Vía Pública.

Se indicó que en ese tema, por lo pronto quién será la responsable directa de la supervisión es Mariela Camacho, administradora de Mercados y Centrales de Abastos, quien estuvo en la reunión.