Regreso a las aulas en el norte de Sinaloa será con semáforo verde real: SNTE

El coordinador del SNTE 53 en la región de Guasave y Sinaloa informó que tanto los niños, niñas y adolescentes, así como los maestros, no regresarán a clases presenciales mientras que el semáforo epidemiológico no esté en un color verde de verdad, para así evitar riesgos, debido a que algunas escuelas no tienen las herramientas adecuadas para retornar.

José Manuel García Pérez comentó que solicitaron también la segunda dosis de Cansino para los profesores, mientras que la Coepris autorizó la vacunación para la población de 12 a 17 años con el biológico Pfizer, ya que son los más afectados actualmente.

Semáforo

Indicó que debido a las circunstancias en la que se encuentra el semáforo epidemiológico en el municipio, será muy difícil regresar a la normalidad en los planteles educativos, ya que muchos fueron vandalizados por los amantes de lo ajeno y se encuentran en pésimas condiciones.

Destacó que en el caso de las escuelas que están en buen estado, no cuentan con las herramientas adecuadas para proteger tanto a los niños, niñas y adolescentes, así como a los educadores, para tener un regreso a las aulas de manera segura, por lo cual seguirán con la modalidad de impartir clases de manera virtual.

“Hay que reconocer, tal vez el semáforo nos dice una cosa cuando la realidad es otra, pues mucha gente sigue enfermándose y nuestros alumnos no están vacunados, y esa enfermedad no hace distingos de edad, pues parece que sabe quiénes no están vacunados”, destacó el líder magisterial.

Necesidades

Reveló que con anterioridad se solicitó la segunda dosis del biológico Cansino para los maestros, ya que les piden tener su formato completo de vacunación, sin embargo, no se los han otorgado, por lo cual están en espera de recibirlo debido a que los educadores tienen el temor de contagiarse, ya que alrededor de 37 maestros han perdido la batalla contra esa mortal enfermedad, entre ellos dos educadores que ya contaban con la vacuna, solamente de la Sección 53.

García Pérez insistió en que la Coepris ya autorizó que los adolescentes de 12 a 17 años sean vacunados, únicamente con el biológico Pfizer, ya que actualmente son el rango de edad que más se han contagiado de Covid-19.

“Imagínate que un profesor que hoy esté vacunado, sea asintomático, va y da clases a sus alumnos y no tenemos un lavamanos como para poder atenderlos, es por ello que apenas se están haciendo las adecuaciones y el gobierno no nos aporta nada”, destacó el líder del SNTE 53 en la región de Guasave y Sinaloa.