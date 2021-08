Rehabilitan mil lámparas LED en Guasave que entraron en garantía

Guasave, Sinaloa.- Alrededor de mil lámparas LED que presentaban un desperfecto han sido reparadas, señaló el director de Obras y Servicios Públicos en el municipio de Guasave. Mauricio López Parra detalló que 400 luminarias entraron en garantía y 600 se rehabilitaron sin necesidad de ser quitadas.

El funcionario especificó que de las 400 lámparas que entraron en garantía ya se han logrado instalar más de 150. López Parra dijo que la intención es concluir dicho proceso en menos de dos meses, pero todo dependerá de la respuesta del fabricante.

“Porque conforme se va mandando la garantía la responde el fabricante, no quien la instala, y son quienes corren la garantía con el fabricante, la intención es que antes de que nosotros salgamos podamos instalarlas. De no finalizarse con la colocación dijo que dicho proceso no se afectará porque la garantía tiene vigencia”.

Cabe recordar que se instalaron 10 mil 950 lámparas LED, de las cuales al menos un 20 por ciento presentaba un desperfecto, y tienen una garantía de 10 años. Refirió que la empresa Equipos y Productos Especializados SA de CV ha respondido, lo que ha permitido ir mejorando el alumbrado.

Dio a conocer que se han invertido ocho millones de pesos del predial rústico para comprar lámparas, el cual solo aplica para alumbrado en la zona rural.

Especificó que para la semana que entra se inician los trabajos de construcción de un nuevo colector pluvial por el paseo Miguel Leyson, vía que permite el acceso al estadio Carranza Limón y por años ha sido una zona con dificultades para que fluya el agua en temporada de lluvias. Ya se cuenta con el convenio y en los próximos días se iniciará con una inversión de 2 millones 200 mil pesos, con recursos del gobierno del estado, proyectado terminarse en los dos meses y entregarse antes de que salga la actual administración.

“Estamos cerrando lo aprobado derivado de las gestiones que hizo la alcaldesa María Aurelia Leal, y estamos por iniciar una obra de un colector pluvial.

El servidor público declara que a la par del colector se planea también iniciar con el colector en Las Glorias, el cual ya se había anunciado, y una segunda etapa del Centro de Convivencia Familiar que colinda con el malecón María del Rosario Espinoza.