Reinstalan a sindicalizados despedidos de Jumapag en Guasave

Guasave, Sinaloa.- El líder sindical de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, Israel López Cortez, no asistió a la reunión que se tenía programada hoy con autoridades del municipio, la gerencia de la paramunicipal y los consejeros, argumentando problemas de salud.

“No vamos a poder estar presentes por cuestiones de salud, yo desde el lunes no me he sentido bien y esperamos que la reunión pueda darse la semana entrante”, manifestó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aún sin su presencia, la reunión se llevó a cabo y no se permitió el acceso a los medios de comunicación, pero una vez finalizada, la gerente general de la Jumapag Alejandra Valdez Arellano, informó que los 14 trabajadores sindicalizados que habían sido despedidos el 20 de mayo ya se encontraban incorporados de nuevo dentro de la paramunicipal.

Leer más: Informan a regidores sobre problemática del sindicato de Guasave

Al ser cuestionada el por qué dar marcha atrás en la decisión, pues al inicio señalaron que la Ley les favorecía, la gerente general indicó que se tienen renegociaciones y que se hizo con el afán de que siga operando la junta y que en reuniones previas con el sindicato, los invitó a la unidad y recalcó que de cumplir con su trabajo, se verá en la mesa de negociación qué se puede hacer.

“Vamos dándole la oportunidad, tenemos renegociaciones y pues los invité a la unidad, a que trabajaran, si ellos forman parte de la junta y hacen su trabajo como lo deben de hacer, podemos; el documento y lo que asiste a la ley ahí está y nos favorece, pero si ellos trabajan y hacen lo que tienen que hacer veremos en la mesa de negociación qué es lo que se puede hacer para que siga operando la junta que es el bien para todos.”

Leer más: Alza en insumos golpea fuerte a restauranteros del municipio de Guasave