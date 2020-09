Relajan protocolos sanitarios por COVID en transporte urbano de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Pese a que sigue latente el riesgo de contagios por COVID-19, los protocolos de seguridad e higiene se han relajado en el transporte público, así lo denuncian usuarios quienes han sido testigos de cómo, de semanas a la fecha, se dejaron de desinfectar los urbanos y empezaron a subir pasajeros que no portan el cubrebocas.

María Luisa N. todos los días utiliza dicho transporte, en específico la ruta Prepa-Uas, donde precisamente esta semana solicitó al chofer que se apegara a los protocolos, pero por respuesta obtuvo que son los dueños de los camiones los responsables en sanitizar y desinfectar, y que los conductores son, por lo regular, empleados.

En su preocupación por volverse a contagiar de COVID-19, la vecina de la colonia Centro dijo que si bien los choferes sí portan el cubrebocas, no bien colocado pero lo traen, hay usuarios que ni lo traen y se les permite el acceso al servicio, situación que considera se debe frenar y es responsabilidad de los tripulantes de cada unidad regular que se cumplan y respeten los protocolos de protección.

Con su careta, cubrebocas puesto y gel antibacterial en el bolso, la trabajadora doméstica a diario sale de su casa para ir a trabajar en un domicilio que se ubica cerca del estadio, esto tras más de un mes de mantenerse en aislamiento.

Dejan subir a gente sin cubrebocas. A mí me da mucho miedo, yo me vi muy mal, ya me pegó y todavía ando delicada, pero vengo a trabajar. Ya estoy dada de alta pero me dejó secuelas, fatiga y complicaciones para respirar, y más si traigo el cubrebocas, pero no por eso lo dejo de usar”.