Remedios Álvarez toma las riendas de la Asociación Ganadera en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Remedios Álvarez Araujo se convirtió ayer en el nuevo presidente de la Asociación Ganadera Local, luego de que su planilla fue la única que se registró para contender, y quien aprovechó para dar a conocer dos de los temas primordiales que trae en su agenda para atender de inmediato.

Uno de sus propósitos es el reestablecer el estatus zoosanitario del ganado para que se les permita venderlo a un mejor precio. De igual manera señaló que buscarán recuperar todo lo que les ha quitado el gobierno federal, ya que los deslindó de los derechos a apoyos que les otorgaban desde hace tiempo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Planes

Enfatizó que van a llegar a trabajar por cada uno de los ganaderos que tanto requieren de una buena gestión, porque ahorita para todos es un secreto a voces que están excluidos de todo beneficio por parte del gobierno federal.

“Nosotros trabajaremos agarrados de la mano con nuestras autoridades de la Unión Ganadera Regional que encabeza Luis Fernando Velázquez Serrano”, resaltó.

También comentó que trabajarán para recuperar todo lo que les han quitado, como los derechos que tenían de comprar maquinaria y de accesar a diferentes apoyos que tenían de la Federación, pues ahora ya no cuentan con ninguno.

Proyecto

El nuevo dirigente de los ganaderos en Guasave comentó que uno de los proyectos que trae es el continuar con el estatus zoosanitario, ya que lo tienen perdido y tendrán que seguir trabajando unidos para sacar adelante esto y que las cosas agarren su rumbo como antes, cuando vendían becerros y vacas a muy buen precio.

“A causa de haber perdido el estatus, estamos muy alejado de los precios reales en los que deberíamos de vender nuestros animales”, agregó Álvarez Araujo.

También destacó que el elevar dicho estatus de nueva cuenta, es un compromiso que tienen que hacer todos de la mano con la Unión Ganadera y el Comité Pecuario para así salir adelante.

Aseveró que el plan que tiene para volver al estatus zoosanitario es el buscar a los ganaderos y explicarles las intenciones de trabajo, por lo que visitará las 12 sindicaturas en las que se encuentran los ganaderos para ver lo que se tiene que hacer.

Agregó que el otro compromiso es recuperar todo lo que les ha quitado el gobierno federal, ya que los dejó a la deriva al suprimirles los apoyos.

Brucelosis

Durante la toma de protesta de Remedio Álvarez Araujo, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, declaró que en cuanto al problema de la brucelosis, aún cuentan con ello, y eso se deberá atender en este municipio, ya que Guasave y la parte baja de Sinaloa municipio son las que más padecen esa enfermedad en el ganado en estos momentos.

Luis Fernando Velázquez Serrano resaltó que desde el año pasado se hizo un programa donde se pretendía vacunar a todos los animales, desde cabras, ovejas y ganado bovino.

Le solicitó al nuevo presidente de la Asociación Ganadera local, la coordinación y el esfuerzo para salir adelante de esto.

“La mano de obra desde este momento la está poniendo a su disposición la Unión Ganadera y el Comité, por 15 pesos que tenemos que invertir, a veces no tienes que sacrificar una vaca de 8 o 10 mil pesos, creo que vale la pena que no perdamos esta oportunidad de ir limpiando nuestros datos de la brucelosis y también buscando nuestra rentabilidad, porque la vaca que tiene brucelosis no pare y eso no es bueno”, sentenció Velázquez Serrano.