Remueven del cargo a directora de Ingresos en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Los primeros cambios que anunció la alcaldesa Aurelia Leal López que haría en su gabinete, empezaron a hacerse evidentes, por lo que hace unos monentos se le notificó a Susana Yin sobre su salida como directora de Ingresos.

Jorge Hernández Escobedo, oficial mayor del Ayuntamiento, confirmó el despido de la funcionaria y señaló también que la Dirección no quedará acéfala ya que es evidente que la presidenta municipal previó esto antes de la salida de la funcionaria, asegurando que ya tienen a quien se perfila para ocupar el cargo.

El funcionario municipal indicó que este es el primero de varios cambios que se avecinan en las direcciones, sin embargo, dijo que hasta el momento no puede revelar los nombres de quiénes serán los siguientes.

Cuestionado respecto a los rumores que apuntan a que él es quién ocupará el lugar de Susana Yin, mencionó que no le han notificado ni le han pedido que lo ocupe.

Hasta ahorita yo sigo igual, no me han notificado nada, sigo como oficial mayor, este es el único cambio que me han confirmado por parte de la alcaldesa