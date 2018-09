Renuncia, tras controversia, el director de Obras Públicas

Guasave, Sin.- Francisco Miguel Retamoza presentó ayer por la tarde su renuncia al cargo de director de Obras y Servicios Públicos tras salir a la luz que la compañía constructora de su hijo ganó la licitación para una obra de drenaje en Los Ángeles del Triunfo, por casi 15 millones de pesos, lo cual le trajo señalamientos de tráfico de influencias y beneficios ilegítimos.

La alcaldesa aceptó dicha renuncia, señalando que esperaba que el funcionario dedicara todo su tiempo para esclarecer la situación.

Declaración

Francisco Miguel Retamoza declaró que se retira del puesto con la frente en alto, seguro de no haberse conducido de manera irregular y mucho menos ilegal.

Me separo de mi cargo, con la frente en alto, seguro de que me he desempeñado por el bien del municipio, y seguro de haber quedado claro que en ningún momento me he conducido de manera irregular, mucho menos ilegal.”