Reparación en Guasave trastoca en ventas de comerciantes

Guasave, Sinaloa.- Comerciantes de diferentes giros a quienes se les han desplomado sus ventas, extendieron la petición a la Dirección de Obras y Servicios Públicos para que acelere los trabajos por la calle Dr. de la Torre en Guasave, donde desde finales de noviembre obstruyeron la vía y hasta el momento no les dan fecha para cuándo pudieran abrir la circulación.

De acuerdo con un sondeo en la zona donde se ubican vendedores de comida, gasolinera, talleres y abarrotes, se dijeron conscientes de que la realización de la obra consiste en una mejora y que en un principio lo consideraron un mal necesario, estiman que por tratarse de una de las calles de mayor circulación, no se ha priorizado finalizar los trabajos, y al igual que en otras obras se extienden sin darse cuenta del impacto negativo y lo que re-percute en los comerciantes.

Inconformidad

Entre los molestos también se encontraron peatones como María Gutiérrez, quien señala que se modificó la ruta del camión, y aunque se adaptaron a la nueva ruta, no entiende el porqué es común que anuncien una obra en cierto tiempo y por lo regular no se cumple, sino al contrario, se extienden por periodos exagerados y no hay repercusiones ni multas, pese a que se trastocó y repercute en la economía de otros.

Hasta ayer se podía observar maquinaria trabajando en la zona, pero por las fechas los comerciantes saben que no hay probabilidades para que se resuelva a fin de año y al final pasaron los días de mayor afluencia y en sus ventas no se vio el repunte que debido a la reparación es un tramo al cual tienen que evadir.