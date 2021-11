Reparan seis camiones de basura y avanza recolección en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Al repararse seis camiones de basura del Ayuntamiento y lograr poner en función 11 unidades, se logró avanzar en la recolección en comunidades de los alrededores del municipio de Guasave. Aunque el déficit en el servicio sigue, se tienen en reparación tres unidades más que esperan entren en labor este lunes y tener un mayor número de rutas cubiertas.

El presidente municipal, Martín Ahumada Quintero, confirmó que la tarde del viernes se le informó que se repararon los vehículos, lo que aumentó a 11 los camiones en servicio y tres más estaban en reparación, y es posible que estén listos para el lunes o martes, esto dependerá de la localización de unas piezas. “Estamos trabajando en eso y teniendo la recuperación de los equipos”.

El edil se negó a mencionar cantidades del costo de inversión para las reparaciones, ya que aun se está en la compra de insumos, pero garantizó que tendrán montos precisos de lo invertido y la cantidad que se pudo reparar y los que no tienen arreglo. “Vamos a tener cuentas muy claras de cuánto nos haya costado el total de la recuperación. No descarto que se trate de sumas considerables”.

Leer más: Iniciarán en Sinaloa con el censo de desplazados para apoyo del gobierno federal

Citó como ejemplo que cotizaron la reparación de dos camiones Vactor y sale en un millón 650 mil pesos el arreglarlos.

Detalló que en el caso de un cuarto camión de los que se encuentran arreglándose se solicitaron unos inyectores que se pidieron a Guadalajara y habrá que calibrar los inyectores de la pesada unidad, lo que requiere de mayor tiempo. Reconoció el apoyo de los módulos de riego y a particulares de dompes que han colaborado para dar solución al problema que enfrenta el municipio al no poder atender al 100 por ciento la recolección de los desperdicios.

Como parte de las estrategias para aminorar el problema se están implementando actividades en las sindicaturas y acordaron con los síndicos que aportarán para la gasolina para movilizar en las zonas rurales la basura. Las unidades reparadas cubrieron la ruta Emiliano Zapata, Juan José Ríos, Gabriel Leyva Solano y Batamote, por mencionar algunas.

Leer más: Cabildo de Guasave da poder general a jurídico; síndica procuradora no lo valida

Ahumada Quintero declaró que no descarta la posibilidad de recurrir a la contratación de una empresa privada, haciendo hincapié en que se deben de ver todas las posibilidades y no descartar ninguna. Resaltó que están empeñados en poner en funcionamiento el equipo que se tiene, y ver el costo beneficio de seguir operándolo. “Ver qué tan viable es que el funcionamiento de estas unidades sea eficiente en los próximos meses y no que recurrentemente tengan que estar en el taller”.