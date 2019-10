Reportan a Jumapag fuga de agua potable y no atiende

Guasave, Sinaloa.- Colonos de la ampliación Villa Campestre reiteraron el llamado a la Jumapag para que repare una fuga de agua potable que tiene más de una semana que se reportó y a la fecha siguen sin tomar cartas en el asunto.

El brote de agua potable nace por la calle Pichincha esquina con canal Aceitunas, provocando el encharcamiento por varios metros hasta terminar su cauce al canal 27.

Dificultades. A diario colonos viven una travesía para tratar de salir de sus casas al ser uno de los accesos. Recurren a quitarse los zapatos para poder pasar.

Ubicación

El fraccionamiento que se ubica al sur poniente del lado derecho de la UAdeO se ha convertido en una zona difícil de transitar al cerrar el agua el paso a los peatones, quienes han externado que han sufrido percances al tratar de cruzar la zona. Por otro lado, hay tramos donde el agua queda estancada, lo que origina fétidos olores al enlamarse el líquido.

Amas de casa, quienes hicieron la denuncia grupal al manifestar que no es la problemática de una sola familia sino de docenas, quienes están preocupadas por el derroche de agua limpia.

Externaron que han llamado a la paramunicipal y al expresar que no es posible que no se les dé prioridad por tratarse de una fuga de agua potable estando tan escaso el líquido vital, han recibido un trato indigno por parte de las personas de atención a clientes y solo les dicen que es cuestión de esperar.

Incongruencias

“Cómo es posible que desde hace más de ocho días el agua se está tire y tire. Mientras aquí se desperdicia cientos de productores batallan para sembrar, no hay congruencia que uno reporte y al decir que se trata de agua potable no se le dé prioridad”, expresó Rosa María Castro, como dijo llamarse una usuaria que a diario se ve obligada a pasar por la calle en mención.

Ante la indiferencia de las autoridades de la paramunicipal llamaron a la autoridad municipal para que a través de ellos se les indique atender la problemática que repercute en todos al tratarse de agua.