Reportan a cinco personas desaparecidas en julio

Guasave, Sinaloa.- Cinco personas han sido reportadas desaparecidas en lo que va de julio, por lo que sus familiares solicitaron el apoyo de las autoridades y de la ciudadanía para dar con su paradero.

Cabe destacar que dos de los desaparecidos son menores de edad, los cuales salieron de su casa de un momento a otro y sus padres ya no han vuelto a saber de ellos, y esto les ha generado una alarmante situación tras la ausencia de sus hijos.

“Mi hijo desapareció y hasta la fecha no me he enterado en dónde está. Esto no se puede quedar así, tengo que encontrarlo, que vuelva a mi casa, un plato de comida lo espera en la mesa”, expresó una de las madres de los jóvenes extraviados.

AYÚDANOS… Da click a la estrella de Google News y síguenos

Investigación

Las autoridades hacen to-do lo posible por dar con el paradero de los desaparecidos. Afortunadamente gracias a tales esfuerzos se han logrado localizar a diversas personas en lo que va del año, aunque en algunos casos es lamentable que el hallazgo es el del cuerpo sin vida.

Desaparecido

El caso más reciente es el de un menor de edad desaparecido, el cual fue reportado ante las autoridades cuando elementos policiales se encontraban en recorrido de vigilancia por el bulevar Juan S. Millán, en la colonia Ejidal de esta ciudad. Fueron abordados por una mujer de nombre Marisela “N”, con domicilio en la sindicatura de Ruiz Cortines, quien reportó como extraviado a su hijo, Héctor “N”, de 16 años, con el mismo domicilio.

La madre manifestó que su hijo salió de su casa desde el pasado jueves 18 de julio, alrededor de las 11:00 horas, rumbo a la comisaría de Bachoco, presuntamente a unas albercas que se encontraban en el lugar, a bordo de una motocicleta Italika color negra con amarillo, y desde entonces no sabe de su paradero.

Portaba por prendas un pantalón negro, una playera gris oscura y tenis blancos. Además de ello cuenta con una marca en el hombro derecho, como efecto de una caída.

Se hace un llamado a la ciudadanía para que ayude a dar con el paradero de los infortunados, así como de sanar la angustia de los familiares.