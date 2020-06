Reportan entre 50 y 100 kilos en la captura de jaiba

Guasave, Sinaloa.- A seis días de haberse levantado la veda de la jaiba, líderes de cooperativas reportan capturas regulares al obtener en los primeros días capturas desde los 150, 100 y 80 kilos en promedio, pero ha bajado hasta los 50 kilos por panga. Coinciden en que de momento a lo que se enfrentan es a que el primer día el precio estaba bajo al posicionarse en 12 pesos el kilo, y eso no les favoreció, pero en la actualidad se oferta entre los 24 y los 30 pesos, según la especie y el sexo.

Aunque la veda se adelantó para darle un respiro a la economía de los hombres del mar ante las limitantes que enfrentan al estar otras especies vedadas, en lo que respecta al municipio señalan que no ha sido de fluidez generalizada, ya que tan solo el 5 por ciento de los pescadores de bahía sale a la captura, y en promedio en el municipio es tan solo 30 por ciento de los pescadores los que salen en busca de la especie marina, y el resto o no tiene las condiciones o no le es redituable la inversión, externó Emilio Valenzuela, presidente de la Cooperativa Pesquera Las Abejas.

En el caso de la especie que se identifica como café, los precios en playa como se paga al pescador, el macho, que tiene mayor tamaño, se vende en 30 pesos el kilo, la hembra, que es mas chica, hasta los 20 pesos. En el caso de la especie azul, es más barata.

Reportes

Julio César Castro, presidente de la Cooperativa El Chihuili, consideró como considerable y bien en producción los primeros días de captura, pero lamentó que el precio esté muy barato, lo que no hace redituable la actividad: ”Los primeros días las capturas estuvieron bien, pero el precio muy mal, muy bajo, estaba en 12 pesos el kilo, pero ya lo nivelaron, y las capturas bajaron de 150 a 100, a 80, y una que otra de 200, y el segundo día ya estuvo un poco más bajo, y ahí se ha mantenido baja”.

Pescadores clasifican la jaiba.

El ribereño dijo que en su momento dio su postura en contra de que se levantara la veda de dicha especie, la cual es la primera vez que se autoriza en junio, por la situación que se vive entre los pescadores y las limitaciones, pero en años pasados se autorizaba iniciar con las capturas hasta el 10 de julio.

Este es el primer año que se levanta en estas fechas, y yo no estuve de acuerdo, pero la mayoría nada, y se hizo para que la gente tuviera una fuente de trabajo porque está vedado casi todo y estamos out con esto que hubo de la pandemia”.

El representante de 62 socios externó que hubo quienes optaron por no salir a la jaiba al no ser redituable, al tener que invertir en combustible, y como pinta el panorama no sale para cubrir los gastos, a menos que a diario sacara arriba de 80 kilos. De momento, las plantas de jaiba no están recibiendo, y cuando lo llegan a hacer es mínima la producción porque solo están trabajando quince personas en promedio, y eso complica su comercialización.

