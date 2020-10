Reportan presencia de lobo marino en El Huitussi, Guasave

Guasave, Sinaloa.- La presencia de un lobo marino adulto ha generado curiosidad y llama la atención entre los habitantes del campo pesquero El Huitussi, Guasave. Desde la mañana del martes se percataron de que el animal se encontraba en la zona, y aunque al parecer no está lastimado, luce desorientado y creen que en búsqueda de comida fue que se separó de la manada.

Maclovio López Ochoa, comisario del lugar, indicó que se han mantenido vigilantes de que los niños y demás curiosos que se acercan a apreciar al espécimen no le causen algún daño, sin embargo de no acudir algún especialista a orientarlos temen que se presente este hecho.

El representante ciudadano detalló que por su parte él ha dado aviso a autoridades como Protección Civil, Ecología Municipal, así como a Vida Silvestre, programa del Ciidir, sin embargo hasta el momento nadie ha acudido a revisar al lobo marino.

Externó su preocupación por la integridad del animal. “A mí me gustaría que lo revise alguien que sepa, en nuestra experiencia nosotros creemos que se perdió, que se separó de la manada buscando comida, no se ve que esté golpeado, lo hemos estado cuidando. Pero creemos que debe venir alguien especializado a ayudarle, para que le pongan algún sedante y no lo vayan a lastimar al sacarlo de ahí, de otra forma no se va a dejar, está muy grande y lo van a lastimar”, opinó.