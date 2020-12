Representante del Plan de Ayala 21 se destapa como aspirante por la alcaldía de Sinaloa municipio 

Sinaloa.- El representante del Plan de Ayala Siglo 21, Rosario Pastor Agramón Castro, dio a conocer hoy sus aspiraciones por la alcaldía de Sinaloa municipio, como candidato por Morena, pero será del 23 de diciembre al 31 de enero cuando Morena defina por medio de la consulta quiénes serán los candidatos, contemplando cuatro opciones.

El productor agrícola se jactó de ser un luchador social en Sinaloa no de ahorita sino de hace 28 años.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Dijo que de llegar a ser presidente de dicho municipio lo primero que haría como punto de partida pondría al ser humano como prioridad, a la gente, y consideró que los gobiernos que los han antecedido han cometido el error de no priorizar, así lo que desde su criterio, ha provocado que las políticas públicas han sido equivocadas y por eso no se desarrollan los municipios.

"Podemos construir grandes obras como lo han hecho, pero han descuidado al ser humano, a la mujer y al hombre, al joven, a la persona adulta no se les ha puesto la atención."

Pastor Agramón apoyó en el 2018 el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de la república, y externó no arrepentirse, y de no ser elegido como candidato por el partido Movimiento Regeneración Nacional, no se irá por otra línea con otro partido porque confía en que la cuarta transformación es el camino correcto.

En la conferencia que dio hoy en compañía de vecinos de diferentes comunidades del municipio serrano, declaró que no pueden encasillar a nadie y decir eres derechista o izquierdista, haciendo referencia a que el mérito es de la persona, esto en relación con el grupo de unidad, el cual se había manifestado semanas atrás y está integrado por expriistas y otros partidos, pero ya renunciaron y ahora apoyan a Morena.