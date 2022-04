Reprograman audiencia entre líder del Stashag y el presidente del Tribunal Municipal de Guasave

Guasave, Sinaloa.- La audiencia que se tenía programada para hoy a las 9:30 entre el líder del Stashag, Alejandro Pimentel Medina y el presidente del Tribunal Municipal de Guasave, Abelardo Rodríguez, a quien señala de usurpación de funciones, fue reprogramada al parecer para el 30 de mayo, pues la parte acusada indicó no haber recibido la carpeta con la documentación correspondiente y no poder llevar a cabo una legítima defensa.

Alejandro Pimentel Medina fue sacado de las instancias de la Extensión de la Sede Regional de Justicia Penal y Oral Región Centro-Norte, a los pocos minutos de haber ingresado a lo que se suponía sería la audiencia inicial del proceso, situación que causó la molestia entre los sindicalizados que permanecían afuera como apoyo a su líder.

Ante esta situación el licenciado del Stashag, Alfonso Carlos Ontiveros Salas, explicó que al tratarse de un delito que involucra la función pública, los demandantes al no tener calidad de servidores públicos no pueden designar asesores jurídicos y el único que puede defender los intereses del organismo sindical es el fiscal y esa fue la razón por la cual Pimentel Medina fue retirado del lugar.

“El fiscal es el único personaje que va a representar el interés profesional de quienes están siendo afectados con la medida que un servidor público viene asumiendo y él (el imputado) en este caso debe de asumir las consecuencias que se deriven de esta causa procesal.”

Ontiveros Salas destacó que es evidente que esta tardanza en la integración de la carpeta de investigación y en el proceso mismo, se debe a que no se quiere afectar al servicio público pero recalcó que los servidores públicos pueden incurrir en actos que están tipificados como delitos y que deben sancionarse.

Pese a que no se llevó a cabo la audiencia, el licenciado aseguró que el haber iniciado ya el proceso es un gran avance y sobre todo positivo para la parte sindical pues se está ya en manos de una autoridad diferente a la investigadora.

“Sabemos que son procedimientos naturales y a nosotros lo que nos interesa y que ya nos deja conformes en principio, es que ya se judicialice y sobre todo que quedamos en manos de una autoridad judicial distinta a la investigadora y conjuntamente tenemos que conducir esto para que se sancione una conducta que penalmente debe de ser castigada.”

Por su parte, Alejandro Pimentel Medina enfatizó en que es claro que el argumento dado por la parte acusada es una argucia más para ganar tiempo, cuando debería de acelerar el proceso para que de una vez se defina la situación.

“Por qué le da largas, por qué no vinieron por la documentación y hoy se presentó listo para la audiencia, porque algo hay, está claro y esto es solo ganar tiempo, porque a nosotros no nos han vencido y el que difieran la audiencia no nos hace nada, ya esperamos tres años para que se judicializara, esperar un poco más no pasa nada.”