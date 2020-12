Repuntan las ventas en comercio hasta en 30% en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Los comerciantes se han visto gratamente sorprendidos desde el pasado fin de semana con un repunte en las ventas, aseguró Leonor Espinoza.

La presidenta de Canaco Guasave dijo que sus compañeros le han reportado que están muy satisfechos con la buena racha que se aprecia, ya que incluso hay quienes señalan que las ventas están mejor que el año pasado.

La dirigente del comercio formalmente constituido en el municipio explicó que por desgracia hubo casos de comerciantes que ante las dificultades económicas que enfrentaron en el año, no pudieron abastecer sus inventarios, por lo que se lamentan el no tener las ventas deseadas.

“Quienes pudieron llenar sus inventarios y prepararse para las ventas de esta temporada, están comentando que las ventas son incluso mejores entre un 20 y un 30 por ciento que el año pasado, sin embargo, la situación no es así para todos porque hay casos de agremiados que no tuvieron la posibilidad de surtir lo suficiente o quienes no se atrevieron a hacerlo sea por temor o por falta de dinero, pues ahorita ellos lamentan el no contar con suficiente producto.”

Espinoza detalló que para este año habían visualizado una derrama económica específica por estas fechas, sin embargo en los próximos días se fijará una meta.

Se había hablado al respecto, pero la verdad como te comento, la visión que se tenía y la expectativa era muy baja, porque todo lo que se vivió durante el año no nos dejaba ver más allá de una expectativa baja. Ahora resta saber qué es lo que sigue, cómo evoluciona esto y cómo se comportan las ventas, sobre todo entrando el año. Esperamos que nos siga yendo bien.”

Cuestionada respecto a cómo perciben la vigilancia que se está brindando en la zona centro, la líder aseguró que la perspectiva que ellos tienen es que se ha estado cubriendo la necesidad de establecer rondines.

Personas en el centro de Guasave realizando algunas compras/El Debate

“Yo sí quisiera reconocer a la administración municipal, porque la verdad es que sí hemos visto que por parte de Seguridad Pública se han estado haciendo rondines de vigilancia en la zona del Centro. En días pasados los establecimientos se cerraban entre las seis y media de la tarde y las siete, en promedio, ahorita se cierran alrededor de las ocho y media, y la verdad es que sobre todo a esa hora hemos sentido que sí nos han apoyado con la solicitud expresa que le hicimos a través de la Cámara a la alcaldesa Aurelia Leal.”

Espinoza recordó que hasta el momento no se ha registrado ningún incidente como robo o asaltos, por lo que esperan que en las próximas semanas sigan teniendo saldo blanco.