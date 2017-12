Requieren 12 millones más para drenaje de Callejones

Guasave, Sinaloa.- La primera etapa de la obra de construcción del drenaje de Callejones de Guasavito se está realizando desde hace poco más de un mes, en ella se invierten 12 millones, recurso proveniente del Ramo 33; sin embargo, para culminar los trabajos se requiere una inversión de la misma cantidad, misma que fluirá hasta el próximo año.

Labor

“No es para terminar por completo la planta, pero sí para construir la estación de bombeo, el emisor, terminar lo que hizo falta del drenaje sanitario de la secundaria hasta donde estamos construyendo el cárcamo”, señaló Paula Gil Sandoval, gerente general de la Jumapag, quien explicó que los trabajos continuarán hasta el mes de abril.

Cuestionada respecto a la fecha de aplicación del recurso, aseguró que tendrán hasta el día último de abril del año entrante para aplicarlo.

“Los recursos 2017 tienen fecha todavía hasta el día último de abril para ejercicio, o sea como la primera disposición para ver lo que se haría con el recurso, este del Ramo 33, no se hizo en febrero, prácticamente fue en marzo-abril cuando comenzamos a ejercer los recursos y hay algunas obras que se contratan en el último trimestre del año. A estos el calendario no es aplicable al 31 de diciembre, es el calendario normal que tienen por obra; pero, nosotros sí tenemos una fecha límite para terminar de ejercer el calendario 2017 para el día último de abril. Para este momento estaríamos terminando la primera etapa, pero como nosotros queremos hacer la reunión para el recurso del Ramo 33 para el año 2018, en enero o en febrero, lo que buscamos es que en cuanto termine esta etapa, prácticamente ya estaremos iniciando la otra. La idea es no parar, que no se note que concluyó una etapa y que inició la otra, es que se vaya continuo, aprovechar que se está haciendo la primera etapa para solicitar los equipos electromecánicos de la segunda etapa y para que sigan trabajando, la compañía que en ese caso sea la ganadora de la licitación haga lo propio”.

Complicaciones

Gil Sandoval aseguró que han observado que cada vez más usuarios de la zona se conectan al sistema sin estar concluido, situación que ha dado pie a que haya más derrames de aguas negras.