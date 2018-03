Requieren 31 mdp para equipamiento en el HG

Guasave.- La habilitación del área de terapia intensiva, así como gineco-obstetricia en el Hospital General Guasave, requerirá de una inversión de cuando menos 31 millones de pesos adicionales para equipamiento, así lo dio a conocer Alfredo Román Messina.

El secretario estatal de Salud señaló que la obra, cuya construcción se inició hace casi seis años, no es inversión del estado, sin embargo indicó que para cuando esta culmine esperan acceder al recurso federal para equipamiento, así como para ampliación y remodelación de otras áreas del nosocomio.

Gestión

“En cuanto se termine la in-versión la terapia intensiva, de lo que es la infraestructura civil de la obra negra, gestionaremos ante la Federación el recurso, de hecho ya iniciamos con la gestión.”

Al cuestionar al funcionario sobre el tiempo que se requerirá para iniciar con las labores señaló que la primera fase tardará cuando me-nos tres meses más después de que les entreguen la obra.

Respecto a la seguridad que hay para acceder a este recurso, Román Messina sostuvo que están en etapa de gestión, por lo que aún no está garantizada la inversión.

“El recurso lo habrá de garantizar la Federación, nosotros estamos haciendo la gestión y esa sí está garantizada.

Sería para equipamiento, remodelación del área de la Mujer del Hospital General de Guasave y el equipamiento al 100 por ciento del área de terapia intensiva.”

Los resultados de esta gestión, manifestó, se tienen que ver reflejados para este año.

Redistribución

La falta de médicos en algunos nosocomios como el Hospital General Guasave, es un tema de redistribución, indicó Alfredo Román Messina. Sostuvo que la Secretaría de Salud cuenta con personal suficiente para operar en todo el estado, sin embargo indicó que algunos están agrupados en nosocomios donde no hacen falta, dejando desprotegidos a otros municipios. “Es un problema de redistribución al que ya le estamos entrando, hay 11 mil trabajadores. Hay médicos, enfermeras y especialistas, pe-ro muchos no quieren cambiarse de centro de trabajo. Por ejemplo si alguien está en Culiacán no está dispuesto a cambiarse para Guasave o Ahome.” En cuanto a la falta de medicamentos que los derechohabientes del Seguro Po-pular han denunciado desde hace más de un año en el Hospital General Guasave, aseguró que antes de que culmine este mes quedarán cubiertas las deficiencias, pues aumentaron las claves en 170 millones de pesos. “Ahora en marzo llegan estas claves y va a quedar resuelto el desabasto.”