Restauranteros esperan apoyos para los días de mayor afluencia

Guasave, Sinaloa.- Integrantes de la Unión de Prestadores de Servicio de Playa Las Glorias están a la espera de un apoyo económico que solicitaron al gobierno para surtir y estar listos para la próxima semana, considerando que a partir del 18 de diciembre repunta el consumo con el arribo de visitantes.

Necesidades

María Luisa Ahumada, encargada de un restaurante, explicó que será este domingo cuando se reúnan para ver el avance de la gestión y confirmar o descartar si se les apoyará.

Explicó que el monto requerido depende de la capacidad del restaurantero, pero se requieren de varios miles para poder dar atención a los comensales.

“Dependiendo la demanda del negocio es la cantidad que se requiere, pero estas ascienden desde los 50 mil pesos o menos para poder comprar mercancía e ingredientes para preparar los alimentos que el cliente desee.”

Detalló que intentan tener todo lo que se oferta en la carta pero es el pescado zarandeado y chicharrones de botete lo de mayor demanda en estas fechas, por lo que de forma anticipada tratan de tener el producto listo. “Nosotros pedimos unos apoyos y vamos a checar a ver có-mo va, ya tenemos mucho que lod solicitamos pero a través de un despacho porque no hemos podido accesar a los apoyos a fondo perdido”.

Rezagados

Los restauranteros coincidieron y señalaron que se ven obligados a indagar en otras alternativas y buscar recursos prestados o quienes tienen otros ingresos destinan el capital al negocio, ya que no pueden confiarse en el apoyo del gobierno porque es incierto y basados en la experiencia de otros años no se les ha beneficiado. “Estamos más o menos preparados, la mayoría tenemos que buscar otras alternativas, porque no podemos estar desprevenidos porque es una rachita buena pero es corta.”

Integrantes de la Unión de Prestadores de Servicios consideraron que es necesario que las autoridades mejoren los servicios o mantengan fijos por lo menos los fines de semana puntos de atención a beneficio de los turistas. Lamentaron que ninguna administración valore que se trata del balenario más importante del municipio y no mejoren las condiciones.

“Tenemos muchísimos clientes que llegan buscando dónde enjuagar a los niños que se bañaron en el mar o las propias personas adultas. Nosotros tenemos bombas de agua para que se quiten la sal, pero eso sí regaderas no tenemos.”