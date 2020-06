Restauranteros podrían reducir nómina ante crisis

Guasave, Sinaloa.- Desde el lunes pasado dio fin el programa Sin Mesas por la Salud de Guasave, lo que permite que los restaurantes atiendan a los comensales en los establecimientos únicamente con el 40 por ciento del mobiliario, sin embargo, las ventas siguen muy bajas, por lo que se están viendo en la necesidad de reducir la nómina, señaló el presidente de Canirac Guasave.

De igual manera, detalló que al menos cuatro establecimientos más podrían cerrar de manera definitiva debido a la crisis que vive dicho sector.

Reducción de nómina

Arturo García Medina, presidente de Canirac en Guasave, informó que aunque desde el lunes pasado ya pueden atender a los comensales en los restaurantes, siguiendo las medidas preventivas pertinentes, las ventas permanecen muy bajas, y la crisis que se vive en dicho sector los está obligando a reducir la nómina, con lo que se perderían decenas de empleos.

“A como vamos, vamos a tener que reducir mucho más la nómina, porque para poder sostener el negocio se tiene que hacer un reajuste económico que te permita seguir abriendo y eso implica la reducción de empleados, porque llega el pago de los servicios, llega el recibo del agua, la luz, el seguro y de dónde sacas ya dinero, si lo poco que tenías ya te lo acabaste en los meses anteriores, no hay de otra”.

García Medina señaló que actualmente solo tienen un 30 por ciento de ventas, lo que ha generado que algunos restaurantes cierren algunos días y otros más decidieron permanecer en la modalidad de ordene y recoja.

Cierre definitivo

El presidente de Canirac en el municipio detalló que aunque no se ha realizado el ajuste al inventario, se sabe de que entre tres y cuatro restaurantes más podrían cerrar sus puertas de manera definitiva, pues no tienen cómo sostener los pagos.

“Es muy probable que un buen número de restaurantes ya no vuelva a abrir, aún no hemos hecho un ajuste en el inventario, pero hemos escuchado que hay tres o cuatro que ya van a cerrar de manera definitiva; pero sería adelantarme el decir que es ya una realidad, porque no tenemos los resultados del inventario aún”.

García Medina lamentó que las autoridades no volteen a ver al sector que está tan golpeado, pues siguen sin brindarles apoyo de ningún tipo y eso también está dificultando que puedan subsistir.

Es lamentable que no se voltee a ver al sector que genera tanto empleo y que está tan golpeado; muchos negocios cerrarán porque ya no pueden solventar los gastos, se perderán muchos empleos”.

