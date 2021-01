Restaurantes-bar laboran de manera irregular: Alcoholes Municipal

Guasave, Sinaloa.- Tras las declaraciones que hiciera la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal sobre las inspecciones que se realizarían en todos los establecimientos en los que se cuenta con venta de bebidas alcohólicas al tener conocimiento de que laboran con licencias prestadas, el director de Alcoholes Municipal informó que se tienen detectados entre cuatro y cinco negocios, principalmente restaurantes-bar, que desde su apertura se encuentran trabajando en estas condiciones.

Felipe Lerma Torres recalcó que en cuestión de los horarios todos están cumpliendo, pero es en la documentación en la que se está teniendo irregularidades.

El funcionario detalló que es la Delegación de Alcoholes quien debe de aplicar las sanciones correspondientes, pues al municipio no le compete.

Esas sanciones las hace el estado. Nosotros nada más inspeccionamos que esté todo en regla, si ellos no han hecho lo que sigue, nosotros no podemos meternos, no tenemos injerencia.”