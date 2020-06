Restaurantes en la playa sin condiciones para abrir, Guasave

Guasave, Sinaloa.- Por la falta de condiciones preventivas contra el Covid-19, así como no tener de momento las medidas para garantizar tanto al personal como a los clientes el quedar libres de contagio, son los principales motivos por los que la mayoría de los restauranteros en Las Glorias seguirán cerrados. Aún así pese a que por ser del giro de primera necesidad pudieran operar.

Aunado a esto en la mayoría de los restaurantes los cocineros rebasan los 59 años de edad y no quieren exponerlos.

Sin fecha hasta el momento para abrir

A casi tres meses de tener cerrados los establecimientos y empezar a reactivarse comercios no esenciales en el municipio, los restauranteros mencionaron que este Día del Padre la mayoría no brindará sus servicios, pese a que viven situaciones de crisis; se han apegado al pie de la letra a las indicaciones de la Secretaría de Salud, para evitar lo mayor posible los contagios.

Mónica Leyva, ex presidenta de la Unión de Servicios Turísticos en Las Glorias, dijo que no tienen previsto abrir este Día del Padre ni la próxima semana y menos aún si la playas siguen cerradas.

“Nosotros no tenemos previsto abrir, tenemos entendido que hay dos abiertos, uno en el lado de la laguna y otro en Boca del Río, pero la mayoría no, nosotros en lo personal el restaurante El Profe no va abrir, no tenemos condiciones para dar una atención donde no podamos protegernos y proteger al cliente de momento. Mientras la situación prevalezca como está nosotros no vamos arriesgarnos.

Medidas preventivas para personal y consumidores

La comerciante externó que han tratado de ser lo más responsable posible por el personal y los consumidores, ya que el operar un restaurante en la ciudad y en el mar, como es su caso, son condiciones distintas que traen ventajas y desventajas, como el hecho de estar en un lugar abierto los favorece y colocar las mesas con sana distancia es un protocolo fácil de seguir pero tener control de los ingresos quizá sería lo más complicado, el control de los accesos.

Nosotros ya perdimos el año, sin ganancias y con pérdidas, porque los servicios los seguimos pagando porque no queremos que nos corten el agua u otros servicios

La propuesta por parte del gobierno

Hasta el momento externaron que el único ofrecimiento que recibieron de primera instancia del gobierno estatal era un crédito de 20 mil pesos por establecimiento, pero se rehusaron a aceptarlos al estar en incertidumbre de cómo pagarlo por la falta de trabajo, y sumado a esto complicaciones que han tenido con créditos anteriores.

Pese a las limitaciones han buscado equiparse y adquirir guantes, cubrebocas, caretas y cartas desechables para cuando mejoren las condiciones y abran el balneario de forma oficial, fecha que está tentativa para el 30 de junio.

