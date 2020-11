Restaurantes no tienen permiso y hasta exceden horario de venta de alcohol, acusa alcaldesa

Guasave, Sinaloa.- Sin haber pagado impuestos han venido operando algunos negocios de venta de bebidas alcohólicas por influyentismo de quienes han estado en la delegación de Alcoholes, acusó la alcaldesa Aurelia Leal López.

Porque ahí trabajaba la hija de un delegado se han negado a pagar y pues no van a pagar, ahí no hay actualización y no hay ampliación para horarios de cerveza. Si nosotros no lo hacemos de todos modos el estado lo está haciendo”, señaló.