Resuelve el estado deuda histórica de Guasave con PASA

Guasave.- Con el depósito de 20 millones 226 mil pesos que hizo el estado al municipio para resolver la deuda histórica con la empresa PASA, misma que le fue heredada a la presente administración, se espera que el particular y el Gobierno encabezado por Aurelia Leal puedan firmar el adendum con las nuevas condiciones de trabajo. El compromiso que fue hecho por el gobernador Quirino Ordaz Coppel a finales de mayo del presente año contempla que luego de que se deposite este recurso se hace un descuento o quita del 50 por ciento a la deuda con la empresa.

Reunión

Luego de una reunión privada que sostuvo con la alcaldesa en la oficina de presidencia, Carlos Gandarilla García, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, explicó que la presidencia municipal tiene que firmar el finiquito conforme marca la ley para efecto de tener un documento que le permita a la administración actual y a las venideras que no se vuelva a tocar un tema de una deuda que no corresponda a la administración actual. Por su parte, Aurelia Leal López indicó que su Gobierno es abierto, conciliador y que le va a apostar al bienestar de los la sociedad, pero en el tema del relleno dijo que “no queremos que nos sigan presionando por un relleno obsoleto, donde no quieren que depositemos y luego se llaman a que estamos violando la ley”. Informó que se tiene que formalizar la quita de la deuda histórica y que el adendum del contrato debe tener condiciones justas tanto para el municipio como para la empresa, para que sea aprobado por el cabildo pues la prioridad es atender los intereses de los guasavenses.

Relleno sanitario

En el tema del relleno sanitario que está gestionando el municipio el funcionario estatal aseguró que la indicación que tienen del Gobierno de Ordaz Coppel es facilitar los trámites y acompañar al Gobierno municipal en el proceso. Detalló que el terreno de El Mezquitón tiene “excelentes posibilidades”, pues en datos preliminares se ha observado que puede cumplir con la norma; sin embargo, dijo falta el manifiesto de impacto ambiental, trámite que se hace ante la Secretaría de Medio Ambiente Federal, proceso en el que aseguró estarán acompañando y preparando la información y expedientes para que el municipio presente todo en tiempo y forma.