Resuelven problema de murciélagos en el kínder de La Escalera

Guasave, Sinaloa.- Tras denunciar la presencia de murciélagos en el jardín de niños General Álvaro Obregón, ubicado en la comunidad La Escalera, las madres de familia de dicha escuela resolvieron el problema.

A decir de Eunice Cruz, quien es mamá de una estudiante, el pasado viernes acudió el director de Ecología Municipal, Felipe Ángeles Ruiz Moreno, quien luego de darles una charla informativa respecto a los mitos y realidades que se han formado en torno a esta especie, les prometió que les ayudaría a que se sellara un espacio de una construcción en donde se encuevaban los animales. Al final de cuentas quien terminó haciendo ese trabajo fue un constructor.

Nos dijo que esto lo hiciéramos por la noche para que no quedaran atrapados los animales, que lo hiciéramos a eso de las nueve de la noche que es cuando ellos salen. Él quedó de ir para revisar que no quedaran crías adentro, pero no vino, entonces así se selló.”