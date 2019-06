Retiran a tres jubilados al decaer su salud en huelga de hambre

Guasave, Sinaloa.- Tres jubilados de los 14 sindicalizados que iniciaron el pasado lunes una huelga de hambre en la Jumapag ante ante la falta de respuesta de pagos pendientes, fueron retirados de la protesta al decaer su salud, pues presentaron presión baja.

La mañana de hoy Roberto Acosta Quevedo, líder sindical, externó que el cansancio es notorio al no estar ingiriendo alimento, pero reafirmó que el espíritu de lucha los fortalece y de no dispersarse el pago para jubilados y empleados activos, el cual oscila entre los 9 millones de pesos, no se retirarán, pero aclara que la deuda total es de 23 millones.

A las 12:00 horas de hoy se mantenían en el campamento que se ubica a las afueras de la Junta en espera de respuestas y ante lo sucedido con sus compañeros se tiene una constante atención por parte de un asistente médico que de forma periódica hace la toma de la presión y los está hidratando con agua y sueros.

Entre los 11 huelguistas que siguen firmes en su posicionamiento, se encuentran cinco trabajadores jubilados y el resto trabajadores activos que esperan respuesta de las autoridades ya que su postura y propuesta se planteó ante el Consejo de Jumapag y no están dispuestos a levantar la huelga a cambio del pago de un millón 400 mil pesos, que es la última oferta que hizo el gerente de la paramunicipal, Socorro Castro, argumentando que de momento no tienen el recurso que exigen.