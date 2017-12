Retiran pirotecnia prohibida a vendedores del Centro

Guasave, Sinaloa.- Por medio de de-nuncias anónimas y recorridos que la Dirección de Protección Civil puso en marcha desde mediados de la semana pasada, han retirado poco más de seis kilos de cohetes de tipo palomitas, tumbacasas, entre otros, a vendedores ambulantes. A decir del titular de la Dirección, Mijaíl López Espinoza, la mayoría de las detecciones han venido luego de que la población diera aviso a través de denuncias anónimas.

Decomiso

“Desde el pasado jueves empezamos con el decomiso, son como de unos seis puntos de los que hemos retirado la mercancía. Esto viene después de que nosotros habláramos por las buenas con los vendedores y les dijéramos claramente cuáles son los que sí están permitidos. Les dijimos desde un inicio que las luces de bengala, cebollitas y todos los que sean solo de luz, que no están considerados como de mayor riesgo, esos sí se permitirían para la venta, en cambio los que truenan y tienen una mayor cantidad de pólvora, esos les dijimos que no. Como pasa en muchas situaciones no obedecieron y esta es la consecuencia. La gente nos ha hecho muchas denuncias, incluso de puntos de ventas en colonias, porque hay a quien sí le preocupa y le molesta el ruido y el prejuicio que causa la detonación de estos objetos, que sobra decirlo, son un riesgo grande para niños y para adultos.”

Demanda

López Espinoza hizo hincapié en que si no hubiera compradores de estos objetos los comerciantes no surtirían esta mercancía, por lo que realizó un llamado a padres de familia para que cuiden a sus hijos y no solapen el consumo y la compra.

“Lo hemos dicho varias veces pero no está por demás repetirlo las veces que sea necesario, son los padres de familia los que deben estar más pendientes de sus hijos y evitar que gasten su dinero en estos objetos que lo único que hacen es provocar accidentes.”

Presencia

Tan solo por la avenida Ignacio Zaragoza, una de las rúas más transitadas del Centro, se contabilizan cuando menos 15 puntos de venta de fuegos artificiales, todos ellos con mucha demanda.

Tras conversar con una de las comerciantes aseguró que el tipo que más compran son las cebollitas, mismas que se ofrecen en bolsas de 100 unidades por 40 pesos, seguidas de las luces de bengala. Estas vienen en dos presentaciones distintas, cajitas con 10 luces pequeñas o bien una luz de 50 centímetros con costo que oscila entre los 10 y los 15 pesos.

Cabe señalar que estos tipos son permitidos por las autoridades al considerarlos de menor riesgo.