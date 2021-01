Retoman restricciones ante grave ola de contagios Covid en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Ante la grave situación que prevalece en Guasave con el aumento de contagios de coronavirus, hoy se aprobó por unanimidad, en sesión del Consejo Municipal de Salud y del Consejo Ciudadano para Mitigar los Efectos del Covid-19, el implementar ocho medidas para cortar la cadena de contagios, donde se incluye el cierre de algunos espacios públicos.

El secretario del Ayuntamiento, Gerardo Peñuelas, hizo énfasis en que la prioridad es que prevalezca la salud, y detalló que estas son recomendaciones para cortar la cadena de contagios, entre las que se puntualiza el cierre de calles alrededor del Mercado Municipal para evitar la circulación de vehículos, restringir el acceso a playas al igual que al malecón, no permitir la apertura de bares y cantinas, suspender los tianguis, vigilancia estricta de medidas en bancos, supermercados y tiendas departamentales, así como en restaurantes y ventas en la vía pública, de lo que se hará cargo la Dirección de Seguridad Pública.

También se propuso que el uso de cubrebocas sea obligatorio en la vía pública.

El primero en intervenir fue Arturo García Medina, dirigente de Canirac Guasave, quien pidió se sancione a quien no cumpla con las medidas, defendiendo que en lo que respecta a restaurantes formales, se han apegado a cada una de las indicaciones emitidas, y que ha quedado claro que el rebrote no se dio porque comercios no acataron las reglas, sino como resultado de las fiestas decembrinas y reuniones familiares.

Por su parte la presidenta de Canaco, Leonor Espinoza, sugirió que en zonas específicas se ponga mano dura a quienes infrinjan los protocolos.

Imágenes de la sesión del Consejo Municipal de Salud y del Consejo Ciudadano para Mitigar los Efectos del Covid-19/El Debate

La alcaldesa, Aurelia Leal, recordó que al gobierno le compete implementar las medidas y los ciudadanos acatarlas, por lo que se dijo preocupada por el relajamiento social, pues ha ido más allá de lo que imaginaron.

Dijo que están obligados a tomar medidas, porque de no hacerlo, sería comisión del gobierno y podría traer consecuencias jurídicas.

Refirió que Guasave está al triple en contagios en comparación con lo que se tenía en diciembre. “Hay más casos en Guasave y Sinaloa, y es lamentable que los gobiernos lo quieran ocultar por atraer turismo”, señaló.

Solicitó el apoyo de las cámaras, garantizando que no cerrarán comercios, sino solo calles, para mitigar de alguna forma las aglomeraciones.