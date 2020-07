Retomarán inspecciones en centrales de autobuses en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Algunos usuarios de diversas líneas de autobuses señalaron que no se están aplicando las medidas preventivas contra el coronavirus al momento de que las personas se suben al camión, destacando que podría darse algún brote de casos de continuar la situación.

Ante la denuncia, la jefa de la Jurisdicción Sanitaria No.2 enfatizó que la semana entrante retomarán las inspecciones en las centrales de autobuses para hacer que se cumplan las medidas básicas y checar también los síntomas de las personas viajantes.

La denuncia

Aurora Medina López, vecina de la ciudad, por cuestiones familiares ha tenido que viajar a Los Mochis y a la ciudad de Culiacán en los últimos días, y detectó que no se están aplicando las medidas sanitarias respectivas al momento de que las personas suben a los camiones.

“Yo tengo que viajar por motivos familiares a Mochis y a Culiacán, pero lo hago con mucho temor, porque de por sí uno está expuesto, y más si los autobuses no están respetando las medidas que se deben de aplicar por la pandemia, no se toma la temperatura, no se aseguran de que las personas se apliquen gel e incluso me tocó una vez que en el otro asiento estaba una persona sin cubrebocas.”

La denunciante señaló que ante la emergencia sanitaria no se debería de bajar la guardia y que las autoridades de Salud deberían de estar más vigilantes de que se cumplan las medidas.

Se debería de poner orden en eso, porque al principio se hacían revisiones a los pasajeros, pero ahora no y entiendo que no sea redituable que vayamos pocos, pero tampoco es saludable ir muchos y sin las medidas.”

Inspecciones

Silvia María Preciado Machado, jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, reconoció que sí tienen el conocimiento de que algunas empresas de autobuses juntan las corridas para que les sea redituable, pero hasta el momento no habían recibido ninguna queja específica.

Sabemos que juntan las corridas, dos o tres, para llevar más pasaje en un solo camión pues no les es redituable, pero ni en la Jurisdicción ni en Coepris se ha presentado una queja de manera formal y eso necesitamos nosotros para actuar.”

Preciado Machado enfatizó que se retomarán las inspecciones en todas las centrales de autobuses para hacer que se cumplan todas las medidas.

“Retomaremos en cooridnación con Coepris, que es quien se encarga de esos temas, las revisiones en las centrales, no solo con las personas que se suban, sino también con las que vienen de paso, pues si no se están aplicando los protocolos puede venir alguien ya con síntomas.”

La doctora llamó a la ciudadanía a denunciar, incluso de manera anónima, estas irregularidades, para poder actuar con la empresa, y también pidió hacer uso de la prudencia y la consciencia.

Que se acerquen a nosotros y nos digan en qué línea para poder actuar y también pedirles que sean conscientes y si ven que la unidad va muy llena o no se respetan las medidas, mejor no se suban a ese autobús.”

