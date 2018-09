Retraso en obra de la Jumapag daña a vecinos y a transportistas

Guasave, Sinaloa.- El retraso en la obra de la calzada Raúl Cervantes Ahumada, en la que están realizando la interconexión del colector de aguas negras, ha trastocado en la actividades de cientos de habitantes de Guasavito y de San Pedro, y a transportistas, pues tiene más de un mes de haberse bloqueado y aún no logra concluirse.

Fue el 1 de agosto cuando Jumapag bloqueó el paso vehicular para iniciar los trabajos, los cuales se tenían programados realizar en un lapso de 10 días pero debido a las lluvias no se han logrado concretar.

Aclaración

Paula Gil Sandoval, gerente de Jumapag, indicó que la lluvia los retrasó pero estimó que pudieran estar finalizando en una semana más la interconexión del colector de aguas negras con la planta de tratamientos residuales que se construye en el mismo sector.

Petición

Guadalupe Cervantes, habitante de San Pedro Paredes, expresó su inconformidad al señalar que llegar y salir de la comunidad se ha convertido en toda una odisea porque los camiones han modificado la ruta, en ocasiones no realizan completo el recorrido y en algunas ha tenido que caminar más de cinco kilómetros para poder llegar a su casa.

Consciente de que es una obra necesaria para el desarrollo de la localidad la ama de casa argumentó que al demorarse en los trabajos debieron conveniar con los transportistas para que se cumpliera con las rutas.

Sé que es por el bien y desarrollo de la localidad los trabajos que se están haciendo pero a nosotros se nos dijo que serían unos cuantos días, menos de dos semanas, y ya tenemos así más del mes. El problema es que nadie quiere perder y al final nosotros somos los más afectados porque en algunos días los camioneros no completan la ruta.”

Al igual que Guadalupe son docenas los habitantes inconformes.

Postura

Al respecto, choferes del transporte urbano que prefirieron omitir su nombre reconocieron que han tenido que hacer algunos cambios, incluso señalaron que uno de los que cubre la ruta Federal No. 2 fue multado al transitar por la México 15.

Sumado a esto argumentaron que ya han externado que no les es redituable porque recorren más kilómetros. Explicaron que en los primeros días que se cerró la calzada pidieron que se buscara una vía alterna pero al no existir solicitaron al go-bierno que los apoyara con combustible. Hasta la fecha aseguraron que su petición no tuvo eco, y no no hubo respuestas.