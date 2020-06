Revientan por suministro de agua turbia en la colonia Del Bosque

Guasave, Sinaloa.- Vecinos de la calle Benjamín Hill, en la colonia Del Bosque, denunciaron que desde hace años tienen problemas con la calidad del agua que se les brinda, pues está muy sucia y tiene mal olor, lo que ya ha provocado afectaciones en la piel de algunos habitantes de la zona.

Mencionaron estar desesperados pues aunque se han hecho reportes, la situación persiste y pese al mal servicio el recibo les llega de manera puntual.

Ariel Romero Moroyoqui, uno de los vecinos afectados, señaló que ya están cansados de vivir batallando con un servicio por el que pagan de manera puntual.

“Ya estamos cansados, tenemos mucho tiempo con este problema, el agua sale muy sucia, con cosas negras y en ocasiones con mal olor, ni bañarse a gusto puede uno, imagínese lavar con ese cochinero de agua lo que nos vamos a comer, para ba-ñarnos tenemos que llenar recipientes y esperar a que el cochinero se asiente, pero eso sí, el recibo llega puntualito como si el servicio que se nos brinda fuera bueno.”

Romero Moroyoqui indicó que tanto él, como el resto de los vecinos afectados han realizado reportes sobre la situación ante la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, sin embargo, el problema continúa.

Ya lo hemos reportado mucho, esto no es nuevo, tenemos mucho en estas condiciones y no es justo, no es sano.”