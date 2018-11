Revisarán contrato colectivo de sindicatos, dice alcaldesa

Guasave.- La presidenta municipal Aurelia Leal López dijo que ella no puede decir si se actuó legalmente o no con el despido de cuatro trabajadores de la Jumapag, pero que lo que sí puede decir es que se va revisar todo lo que establece el contrato colectivo de trabajo de esta organización, sin descartar la que tienen trabajadores del Ayuntamiento.

Señaló que en el caso de la paramunicipal se debe de empezar por la cuestión administrativa y que por ese lado le van a dar.

Problema

“El municipio de Guasave está preocupado por la situación económica en que se encuentra la Junta, sabemos que en parte de todo esto ha contribuido el sindicato pero también han contribuido otros factores y nosotros vamos por ello, vamos a tener algunos acercamientos con el líder sindical para revisar el contrato, tenemos que revisar el contrato, por ahí se debe de empezar primeramente y siempre tenemos que tener las puertas abiertas para escuchar”, expresó.

Sin embargo insistió en que su gobierno será respetuoso de los derechos laborales y de sus líderes y de su gente, además de asegurar que para la revisión del contrato colectivo sí ha habido disposición de parte del sindicato.

Postura

En el caso de la baja de los cuatro trabajadores afines al líder del sindicato dijo que no se trata de tener que consensuar sino de una necesidad que vio el gerente y que la respeta y la avala en parte.

“No se trata de consulta, esto corresponde a decisiones de cada quien, de la gerencia, pero nosotros vamos a actuar cuando veamos que no se está actuando conforme a derecho, ahorita estamos viendo que se debe em-pezar también por la cuestión administrativa y no he-mos tenido la entrega-recepción por la exgerente y no se han dado los cambios debidos, ya está informado el órgano de control interno para irnos por esa parte y vamos por la revisión del contrato colectivo del sindicato”, indicó.

µ Revisión

Al decir que avala en parte las bajas de trabajadores dijo que era porque primeramente se tiene que ir por hacer una revisión de cómo reciben la Junta de Agua y posteriormente ir con el sindicato que también es parte del detrimento de la paramunicipal. “Vamos a revisar el contrato colectivo de trabajo y se va actuar conforme a derecho”.

Así como en la Jumapag hay casos de puestos en los que no se logró ubicar a los trabajadores y por lo cual se determinó su despido, mencionó que también los hay en el Ayuntamiento, pero que eso lo van a verificar en la revisión del contrato colectivo del Stashag.