Revocaremos al titular del Órgano Interno: Aurelia Leal

Guasave, Sinaloa.- Buscará la alcaldesa electa, Aurelia Leal López, la revocación del nombramiento de Juan Ramón Bojórquez Cempóatl como titular del Órgano Interno de Control del Municipio ante las irregularidades de dicho nombramiento.

Manifestó que la actual administración pretende dejar un heredero para que le cubra las espaldas, aun cuando ni siquiera cumple con el perfil necesario.

Declaración

Aurelia Leal López, en rueda de prensa, calificó como algo sospechoso el nombramiento otorgado recientemente, pues debió hacerse en el segundo semestre del 2017 y no a dos meses y medio de concluir la administración.

Estamos muy preocupados con este tema. Es muy sospechoso que a estas alturas se haya dado dicho nombramiento, cuando se debió hacer en el segundo semestre del 2017. Pareciera que buscan dejar quién les cuide las espaldas”, manifestó.

La presidenta municipal electa señaló que a la tardanza en el nombramiento no la ven como una situación de ignorancia, sino más bien como una cuestión de alevosía y ventaja: “Les quedan dos meses y medio. Ella lo debió de haber nombrado en el 2017, en el segundo semestre, así como lo hizo Culiacán y Mazatlán; pero ahorita no lo vemos como una cuestión de ignorancia, sino como una cuestión de alevosía y ventaja y de querer que alguien les cuide las espaldas”.

Aurelia Leal aseguró que, aunque no quieran pensar mal, las acciones que está realizando la actual administración no les deja margen: “Con esto se están viendo muchas situaciones irregulares. Nos queda claro que vienen a cubrir ciertos casos, a dejar quién les haga el trabajo”.

Revocación

Leal López agregó que, con base en los requisitos que se estipulan en la Ley de Gobierno Municipal, el actual titular no tiene el perfil requerido, por lo que buscarán revocar el nombramiento por la vía legal y jurídica, o bien cuando entre el nuevo cabildo.

Lo vamos a revocar por la vía legal y jurídica o bien el cabildo entrante lo va a hacer porque no podemos permitir que nos dejen un heredero a que nos audite a nosotros”.

Además, señaló que el titular del Órgano Interno debe tener trayectoria en los órganos de fiscalización y experiencia en cuestiones administrativas y de finanzas.

“El secretario saliente es abogado, no le conocemos otra trayectoria más que fungir ahí y en los órganos del PRI, y no tiene perfil en fiscalizar y controlar cuestiones administrativas del Ayuntamiento”, aseguró Aurelia Leal.

Por su parte, Efraín Zavala, quien será síndico procurador en la administración entrante, calificó el hecho como antiético: “No se me hace ético que un servidor público sea nombrado para el órgano de control interno porque pienso que no puede ser juez y parte, estando ya en el ayuntamiento, lo pasen a autoevaluarse él mismo, además debe cumplir con el perfil señalado en el artículo 67 de la Ley de Gobierno Municipal, y no lo hace”, manifestó.