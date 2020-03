Ribereños propondrían capturar pez dorado en Guasave y fueron ignorados

Guasave, Sinaloa.- En un intento que hicieron por proponer ante diputados federales que se libere la captura artesanal del pez dorado para poder comercializarlo, pescadores ribereños del municipio fueron ignorados.

Juan Manuel Perea Parra, presidente de la Federación Estuarina de Sinaloa, manifestó que el sector pesquero a nivel nacional está muy enojado e indignado con el gobierno federal porque fue una grosería que les hizo en la Ciudad de México el 27 al convocarlos a un foro la Comisión de Pesca y no tomarlos en cuenta.

Posibilidad

“Yo creo que el sector pesquero, al igual que todos los sectores primarios, merecen respeto y merecen ser atendidos porque la política del gobierno federal en curso no nos ha favorecido en nada, nos ha dejado a la deriva".

El tema del foro era sacar un acuerdo con la Comisión de Pesca para que se abra la oportunidad al sector ribereño de pescar el pez dorado, pescarlo de manera artesanal para que no nos vaya a ganar la industria y los grandes industriales después nos dejen sin pescar”, explicó.

Especie

El líder pesquero detalló que el pez dorado es una especie migratoria cuyo único país donde no se captura es en México, por lo que se tiene que consumir esta especie que es importada de Guatemala, Perú y otros países porque el gobierno federal la tiene permitida únicamente para la pesca deportiva.

“El tema fue que ni siquiera nos escuchó la Comisión de Pesca. La diputada Lucinda Sandoval, que es de Sinaloa, específicamente de El Cerro Cabezón, ni siquiera nos saludó ni quiso estar en la reunión y se unió a los turisteros de la Baja California que es otro tema también".

"Se puede regionalizar la pesca porque si Sinaloa tiene 650 kilómetros de costa y únicamente se aplica la pesca deportiva en Mazatlán nada más porque no hay otros centros turísticos donde se aplique y pues no nos escucharon”, indicó.

Argumentación

En dicho foro mencionó que estuvieron algunas organizaciones de científicos con la idea de que fueran escuchados por los integrantes de la Comisión de Pesca sobre cuáles eran las necesidades y las condiciones para que se llevara a cabo dicha propuesta.

“Ellos iban a comentar su punto de vista, no íbamos a exigirles que fuera de ya sino que íbamos a decirles por qué; ahorita el pez dorado tiene un costo más o menos de 100 pesos en el mercado, pero no vale más porque no hay forma de comercializarse, pero imagínate si hubiera forma de comercializarse fuera alternativa para la pesca, a lo mejor podría ser sustituida por la pesca de camarón o de otras. Ahorita estamos liquidados con el gobierno federal.”