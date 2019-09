Ribereños se quejan por inoperatividad de Conapesca

Culiacán, Sinaloa.- Ribereños de Boca del Río denunciaron que en la actualidad la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca está inoperante y eso les ha ocasionado dejar de recibir apoyos de programas sociales al no otorgar permisos en tiempo y forma pese a realizar las gestiones con anticipación.

Emilio Valenzuela, presidente de la Federación denominada La Sustentable, externó que cuatro meses antes de que venciera solicitaron el permiso para ostión de placer y a un año ya de haber vencido siguen sin recibir respuesta, lo cual tuvo sus repercusiones al no poder acceder al permiso de la gasolina ribereña y el Bienpesca al no tener el permiso vigente.

Dificultades

“Y todavía estamos en eso, no hay quien te ayude, vas y vas, llamas y llamas y no contesta nadie ni hay quien atienda las oficinas de Conapesca, el gobierno federal está inoperante, no le reciben ni una llamada, no le arreglan nada, de plano estamos muy atrasados, nosotros batallamos muchísimo, gestiones de uno o dos años ahí están, no hay atención.”

El líder pesquero en nombre de los afectados dijo que el programa de equipamiento era de los mejores apoyos pero en la actualidad está abandonado y ejemplo de ello es que el año pasado no se dio y cree que este 2019 esté limitado.

Mencionó que ha sido el gobierno estatal el que los ha apoyado con todo, la Secretaría de Pesca.

“Un pescador para poner el 100 por ciento de lo que cuesta un motor, que es lo más caro y una lancha que rebasa los 100 mil pesos no muy bien equipada, pero un motor cuesta 250 o 300 mil pesos no tiene, con mucho sacrificio se pone el 20 por ciento, pero el programa está muy abandonado.”

Orígenes

Ante la situación que los aqueja mencionó que se les está orillando a realizar de nuevo luchas sociales como las emprendidas en el 2003, cuando se creó la Conapesca.

“Fue entonces cuando se generaron apoyos sociales gracias a las luchas emprendidas y debido a las limitantes que se están presentando en el sector pesquero los están orillando a de nuevo iniciar protestas”, finalizó.