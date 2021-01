Rinde protesta representante legal del Stashag ante Tribunal Municipal

Gusave.- Tras dos años de espera y por medio de un amparo, los trabajadores del Stashag ya tienen un representante legal ante el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, luego de que un Juez Federal ordenara a dicho tribunal tomarle protesta a Vicente Reyna Parra.

El abogado del sindicato enfatizó que todas las resoluciones emitidas por el Tribunal sin haber tenido dicha representación de los trabajadores carecen de validez.

Vicente Reyna Parra detalló que tras el amparo y dos años de espera, por fin este jueves pudo tomar protesta como árbitro representante de los trabajadores ante el Tribunal Municipal, lo que implica que los empleados ya contarán con representatividad en dicha instancia.

Más que nada implica que los trabajadores tengan un representante ante el tribunal municipal, que las resoluciones que emita el tribunal municipal tengan veracidad jurídica de que se encuentra el representante de los trabajadores ante dicha instancia.

Detalló que se tuvo que promover el amparo ante la negativa del Tribunal para tomarle la protesta que debió realizarse al iniciar la administración.

“Desde el inicio de la administración no teníamos. El secretario general designa al representante de los trabajadores ante el tribunal municipal, el Tribunal admite y debe notificar que acepte y proteste al cargo, pero por negativa de ellos, no se me había permitido; Alejandro Pimentel ante esas negativas promueve un amparo y se le concede, y yo como beneficiario ahora sí me permiten protestar”.

Reyna Parra explicó que todas las resoluciones emitidas por el Tribunal Municipal anteriormente no tienen validez debido a que no se contaba con la presencia del árbitro representante legal de los trabajadores hasta hoy (ayer).

Sin lugar a duda, todas las resoluciones que haya emitido el Tribunal sin que cuente la voz o el voto de algunos de los árbitros carece de validez jurídica.

Reyna Parra, tras rendir protesta en el cargo, emitió un escrito solicitando que el secretario de acuerdos asuma las funciones de presidente del Tribunal Municipal.

“Una vez que se me permitió protestar al cargo, presenté un escrito en el cual solicito que el secretario de acuerdos asuma las funciones del presidente del tribunal; la ley de los trabajadores al servicio de los municipios contempla esta figura, dice que en el caso de la ausencia del presidente o cuando no se pueda asignar al tercer árbitro, para que no quede a la deriva, el secretario que está adscrito aquí debe asumir las funciones del presidente”.

Al ser cuestionado sobre si se estaba desconociendo al actual presidente del Tribunal, el abogado del Stashag enfatizó que solo se está pidiendo que se haga lo que ya debería de haberse hecho.

“Se está pidiendo que realmente se haga lo que desde un inicio se debería de haber hecho, desde el 1 de noviembre, al no contarse con el tercer árbitro, el secretario de acuerdos debió de haber asumido las funciones de presidente... Ambos árbitros, tanto de los trabajadores como de la parte patronal, deben de sentarse y ver la propuesta idonea para designar al tercer árbitro, eso es lo que realmente se debe de hacer”.