Ríspida sesión de Cabildo de Guasave al aclarar supuesto desvío de recursos 

Guasave, Sinaloa.- Tras la intervención del tesorero municipal en la sesión de cabildo 19 que se realizó hoy, en la que presentó documentos y dio una aclaración del destino de recursos en torno al caso de Daniel Hibraím López Armenta, quien días atrás fue objeto de un supuesto desvío, se generó de nuevo rispidez al señalarse faltas al respeto a los miembros de cabildo de Guasave, así como no respetarse el protocolo.

Después de tocarse los siete puntos estipulados en la sesión, fue a petición del regidor Cuauhtémoc Romero Sánchez, y presidente de la Comisión de Hacienda, quien pidió al tesorero Marco Antonio Báez Rochín, quien dijo desconocer el motivo de la observación pero que la síndica de la Procuraduría tiene el derecho de hacerlo, donde se descartó que en lo personal se le haya hecho algún pago al funcionario federal, dando muestra de que las pólizas se le pagaron a Alfonso Valdez Fonseca, usuario que explicó la renta de sillas, mesas y carpas que se usan en las jornadas de vacunación covid, que se programan en diferentes comunidades del municipio donde se brinda dicho servicio.

Presentaron presupuestos, notas y documentos con la facturación y nombre del proveedor a quien se le asignó el recurso, proyectando el sistema de contabilidad por el que se rige el municipio, y se aclaró que desde hace cuatro años el municipio se rige por transferencias, descartando que se hicieron depósitos o algún pago en efectivo, lo cual no procede.

"Quiero aclarar también que no es nada más ahorita un programa, tenemos diferentes y más programas como la vacunación del covid, pago de adultos mayores, pago a personas con discapacidad, pago del programa del Bienestar, y como municipio no podemos dejar los servicios que el gobierno federal le está dando a la ciudadanía y se tiene que apoyar.

Mostró que al superar la cantidad de 57 mil pesos se indica que debe haber como mínimo tres cotizaciones.

Por su parte, la síndica procuradora Georgina Burciaga, refutó, ya que ella hizo la solicitud al iniciarse una investigación y hasta hoy no ha recibido los documentos para seguir y se determine si queda aclarado o hay irregularidades en el caso.

Ríspida sesión de Cabildo de Guasave al aclarar supuesto desvío de recursos

Cuestionó el porqué se han negado a entregar la documentación requerida, desde que inició la administración.

"Yo no puedo ser omisa a lo que me están señalando, es mi trabajo, respeten mi trabajo también porque si usted tiene esa información por qué se niega a entregármela, por qué no se acerca a la síndica y el debe descargar toda esta información, se debe desahogar en la oficina de la síndica para salir adelante."

El regidor Julio Villicaña fue el primero en intervenir e interrumpió al tesorero al señalarle que no estaba respetando el protocolo y su intervención y le pidió que se concretara a informar y no a emitir opiniones ni juicios.

A partir de esto se generó un zipizape en la sesión, en la que continuaron pidiendo la palabra el resto de los regidores, como Luis Antonio López Quiñónez, quien intervino para exhortar a los compañeros a dejar los conflictos atrás y trabajar en pro del municipio.

Por su parte, la regidora Águeda Valenzuela reiteró que se dé respeto y se dé lo mejor para Guasave. Nos agarremos de la mano y trabajemos unidos. "Desde que entramos seguimos en lo mismo."

José Luis Quevedo resaltó que la aclaración no venía en el punto a tratar, y fue un error del regidor Cuauhtémoc Romero Sánchez solicitar la aclaración, ya se tiene una investigación y debido ser en las instancias correspondientes donde se debe de abordar, considero que dentro del cabildeo, por su parte en reacción Cuauhtémoc resaltó que desde que se hizo público en los medios se procedió de forma incorrecta.

"Todos los regidores tenemos la obligación de cuidar las arcas municipales y esto se ha mediatizado y politizado, y se aclaró el punto donde a Daniel Hibraím no se le ha depositado como se ha manejado," externó Cuauhtémoc.

Fue la regidora Mayra Guerrero, quien en su participación para pedir que se dé respeto, cuestionó al regidor Cuauhtémoc, por no contemplarla al ser parte de la Comisión de Hacienda.

Martha Subía Barraza lamentó que de nuevo la sesión de cabildo se conflictúe y no resuelvan nada.

"Qué lamentable que tengamos que pasar este tipo de malentendidos, porque se está dañando la integridad del joven Daniel Hibraím, y agradezco la explicación donde se dejó claro que el funcionario federal está limpio.

Continuó con la participación la regidora Adriana Valenzuela, para hacer hincapié en que predomine el respeto, y no caer en la difamación, invitando a que sea un gobierno empático, a fin de que prevalezca el respeto y la comunicación.

Finalizó el joven Luis Fernando Velázquez, quien manifestó que es momento de ponerse a trabajar.

Por su parte, el presidente municipal se mostró respetuoso e invitó a seguir por esa línea.