Rita Soto, la maestra de kínder de Guasave que llega al consejo de Lynwood

Sinaloa.- Rita Mercado Zavala, conocida en Estados Unidos como Rita Soto, es una mujer originaria de Bamoa, Guasave, que hace 30 años emigró al vecino país con la esperanza de un mejor futuro.

Es orgullosamente residente de Lynwood, California, donde ha trabajado arduamente junto a su esposo, y con 25 años de experiencia docente dijo sí a la propuesta de incursionar en política y luchar por el progreso de su ciudad.

Le tocó enfrentar dificultades económicas, de racismo, pero las ganas de salir adelante la impulsaron, además del don que tiene para hacer relaciones públicas, mediar y resolver situaciones. Va por el camino correcto y es para hacer el bien.

Trayectoria

A los 15 años Rita se fue a estudiar la preparatoria a Obregón, Sonora, y al terminar se mudó a Culiacán para estudiar en la Escuela Normal de Sinaloa para maestra de preescolar.

Al terminar se casó y mientras ella ejercía la docencia en el kínder Aurora Arrayales de Bamoa, su esposo se encontraba ya en Estados Unidos persiguiendo el sueño americano.

La decisión de dejar su plaza fue difícil, pero sabía que su lugar estaba junto a su esposo, y más cuando llegó su primer hijo, aunque no pudiera empezar a trabajar como maestra.

“Empecé vendiendo tamales para ayudarlo a él, vivíamos una situación económica difícil y un solo sueldo no daba para tener una vida holgada. Cuidaba niños también y una de las ocasiones, yendo a recoger a una niña en la escuela me di cuenta de que iba haber una posición de maestra.”

Lucha por trabajar

Su ingreso a la docencia en Estados Unidos no fue fácil. Rita entró por medio de un programa del gobierno que requería maestros bilingües, pero el obstáculo era que no dominaba el inglés.

Llegó a un país y a una ciudad con una cultura diferente. Enfrentó limitaciones para hablar con habitantes de su área pero tuvo la suerte de que personas de diferentes universidades le ayudaron a llenar las solicitudes para validar la profesión que en México había elegido.

Le dan un ok pero tiene que pasar un examen para el cual requería inglés. “Tuve mucha suerte, me encontré con ángeles en mi camino, siempre los he tenido, que me han ayudado”, resalta con orgullo.

“Cuando llené la aplicación después tuve entrevistas, desafortunadamente el primer director que me entrevistó, negativa completamente porque no hablaba inglés, salí de esa oficina llorando y la encargada de Recursos Humanos me dijo tú no te vas, me dieron otra entrevista y la segunda directora que me entrevistó ahí me quedé como maestra de kínder.”

Empezó a trabajar como maestra de kínder y al tercer año le dieron la noticia de que ya no habría educación bilingüe, pero para entonces ya había tomado clases de inglés en la escuela de adultos.

Teniendo el conocimiento básico de inglés le daba clases a sus propios hijos para practicar, pasaron años y con ello reforzó sus estudios en inglés hasta que hizo su prueba para certificarse y poder impartir clases desde kínder hasta el doceavo grado.

Con poco conocimiento de inglés se atrevió a iniciar una maestría en educación que pudo terminar con ayuda de maestros y compañeros que vieron las ganas que tenía de salir adelante. Después hizo la maestría en administración, pues era necesario para aspirar a un puesto administrativo y en cuanto la terminó hace cuatro años le dieron la oportunidad de ser subdirectora, que es el cargo que ahora ejerce.

Su incursión en política

La trayectoria y el ímpetu que tuvo para lograr su desarrollo profesional no pasó desapercibido, por lo que fue considerada para incursionar en la política de su ciudad.

Ahora es integrante del comité de Lynwood y por cuatro años estará siendo parte de la toma de decisiones por la ciudad. En el comité ella es comisionada de planeación, encargada de aprobar nuevos proyectos para la ciudad.

“Estuvieron observando mi trabajo como maestra y me llamaron para ver si yo quería incursionar en la política. Al principio sí fue para mí como sorpresa porque nunca pensé que iba estar en un puesto político algún día.”

Responsabilidad

El 2 de diciembre asumirá el cargo de consejal de la ciudad de Lynwood, sumándose a cuatro consejales más que tendrán en sus manos el futuro de su ciudad.

En la campaña su plan de acción fue enfocado a buscar apoyar a los residentes y negocios afectados por Covid-19; fortalecer el presupuesto de la ciudad, mejorar programas extracurriculares, de cuidado infantil y de necesidades especiales; crear programas adicionales para jóvenes y adultos mayores, desarrollo de proyectos minoristas para aumentar la tasa de empleo, priorizar la infraestructura y los planes de desarrollo de la ciudad.

Durante la campaña, padres de familia y alumnos se sorprendieron de ver a Miss Soto como candidata y reconoce que fue de gran ayuda su trabajo formador para obtener la preferencia entre siete candidatos que había para esa posición.

“Fue un reto, pero el confiar en las personas que me conocen y que saben el trabajo que he hecho como maestra me hizo sentir confiada de que sí podía tener posibilidades.”

La comunicación que Rita ha tenido con todas las personas le han hecho ver que las semillitas que sembró han dado resultados y su trabajo ha rendido frutos al ver que las personas siguen confiando en que puede generar un cambio para su ciudad.