Robos en Guasave presentan disminución del 43% en el mes de marzo 

Guasave, Sinaloa.- El secretario de Seguridad Ciudadana informó que se ha registrado una disminución del 43 por ciento en el delito de robo en el municipio de Guasave, Sinaloa, durante marzo, en comparación con febrero, debido a que los agentes han estado realizando los rondines correspondientes, además se han reforzado algunas zonas para evitar esos incidentes.

Juan de Dios López Rubio exhortó a la población a que deben de hacer su denuncia formal ante las autoridades cuando sean víctimas de este delito, para poder proceder.

Disminución

Destacó que en los últimos dos meses se ha registrado dicha baja en hurtos, tanto en comercios como en casas-habitación.

Recordó que en febrero se reportaron 21 robos y en marzo únicamente se han dado 12 hasta la fecha.

Mencionó que de manera esporádica se registran de uno a dos hurtos al día. Detalló que en el mes de febrero se reportaron siete robos con violencia, y de acuerdo con el reporte de las víctimas, manifestaron hubo intimidación con objetos punzocortantes o en algunos casos fueron armas de fuego.

En el caso de los robos comunes, afirmó que solo se reportaron cinco, tres robos de vehículos, una bicicleta, un transformador y autopartes.

Indicó que en este mes se han presentado dos robos con violencia y se han llevado cuatro bicicletas.

Escuelas

Aclaró que con el regreso a clases presenciales en todo el municipio, han aumentado las denuncias por atracos en los planteles educativos, debido a que muchas de las escuelas no contaban con un velador que pudiera cuidar de la institución, por ende llevan alrededor de ocho denuncias, donde los titulares de esas instituciones educativas dicen que los amantes de lo ajeno se robaron cableado y material del plantel.

Externó que en Guasave aún existe una escasa cultura de la legalidad, ya que las personas que han presenciado o son víctimas de robo, no ejercen sus derechos, ya que los omiten por temor a ser agredidos por los asaltantes.

Insistió en que las autoridades no pueden proceder si no existe una denuncia formal ante la Fiscalía, por lo que pide a la gente que ha sido víctima, que no omita sus derechos.

López Rubio solicitó a los guasavenses asistir a las oficinas con el objetivo de denunciar los hechos para que los agentes puedan realizar su trabajo, y por ende erradicar cada día más los índices de violencia en la región.

“El ciudadano ya está haciendo uso de sus derechos, es por eso que ahora tenemos más datos estadísticos de robos”, destacó el funcionario.

Refuerzo

Puntualizó que en las vacaciones de Semana Santa se reforzarán las áreas más transitadas en todo el municipio, tales como son los ríos, playas y otras zonas turísticas.

Sin embargo, el secretario de Seguridad Ciudadana aseveró que el Centro de la ciudad no se descuidará tampoco, ya que en el operativo de Semana Mayor estarán realizando rondines alrededor de 500 agentes, tanto policías municipales como tránsitos.