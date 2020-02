Rocha: A tiempo para definir esquema de comercialización

Guasave, Sinaloa.- Aunque ha habido expresiones de líderes agrícolas sobre la incertidumbre que priva en el sector porque el gobierno federal no ha liberado las reglas de operación para la comercialización de maíz de este año, el senador Rubén Rocha Moya aseguró que están en tiempo y que de momento la Secretaría de Agricultura está en las negociaciones con Hacienda.

Recalcó que lo que se busca es que se cumpla lo establecido en el artículo 33 del presupuesto de egresos, pues por primera vez en este país en el presupuesto está incluido que protege la Agricultura por Contrato.

En espera

“Estamos esperando que nos manden las reglas de operación porque hay una disposición en el presupuesto de egresos, artículo 33, que dice que antes de que inicie la cosecha deberá haber una política pública para establecer el ingreso garantizado que sería el precio”, explicó.

Ayer hablé con el secretario de Agricultura cómo vamos y me dice estamos en las negociaciones con Hacienda, la Sader, el doctor Víctor Villalobos, deben de dar a conocer cuál es el modelo de apoyo que van a tener los productores.”

A tiempo

Recalcó que el artículo 33 establece que antes de las cosechas se deben liberar las reglas de operación y que de momento siguen a tiempo al no entrar en esa etapa los productores.

“No obstante yo soy senador y quiero que se cumpla y estamos insistiendo en eso, por eso le pregunté al secretario de Agricultura, mi palabra no es definitiva porque el artículo dice antes de que inicien la cosecha, ¿cuándo inicia la cosecha de maíz?, queremos que en marzo a más tardar se publiquen las reglas de operación”, indicó.

Es antes de la cosecha y ahorita es antes y marzo va ser antes, están en tiempo, a mí también me mortifica, ya quisiera que estuviera porque no tuviera el problema de estarles diciendo yo qué va a pasar, pero ahí está.”

Precio

Detalló que el planteamiento es de 4 mil 150 pesos por tonelada de maís como el año pasado, donde por cierto adeudan alguna parte del año pasado, y que también están buscando que se haga la compensación anterior.

Sobre la versión de algunos diputados federales, que han asegurado que los productores podrían recibir hasta 4 mil 500 pesos por tonelada de maíz, dijo que no se deben generar esas expectativas y que el consenso es de que sean 4 mil 150 pesos y que esto es un buen punto de partida porque la ley establece que no puede haber precios al año anterior.

Respaldo

Por su parte, el diputado Casimiro Zamora Valdez, señaló que existe mucha desinformación por parte de los productores y aseguró que basados en el artículo 33, a los productores del país no les irá mal.

“Yo siento que les falta comunicación a quienes han estado en las negociaciones, vienen y alborotan el enjambre y queda la noticia más negativa en la cabeza de los productores y por eso reclaman; yo hago el llamado a las cabezas, a los comisariados ejidales que no se dejen llevar, va a haber garantía para la agricultura y no van a estar desprotegidos, el gobierno de la república lo ha manifestado.”

Al ser cuestionado sobre cómo podrían los productores confiar, si a algunos ni siquiera se les pagó los 4 mil 150 pesos por tonelada, el diputado aceptó que es difícil, pero recalcó que él de manera personal está atendiendo algunos casos en Sader y aseguró que se les pagará el resto.

“Es verdad a algunos les pagaron 3 mil 600 y a otros 3 mil 800 pesos, tengo algunos casos en particular atendiéndoles en Sader, de que no les han pagado, sí es verdad y sí se les va a pagar; de la región de Estación Bamoa tengo varios casos, por señalar un punto, productores en donde ya me dirigí a Sader para que haga los pagos correspondientes y completar los 4 mil 150 pesos, porque fueron diferentes entregas y fueron diferentes precios para emparejarlos.Yo les pido confianza a los productores.”