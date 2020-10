Ruegan a la Virgen del Rosario por personal médico, enfermos y fin a mortandad

Guasave, Sinaloa.- La petición principal de este año fue muy especial: rogar a la Virgen del Rosario por las autoridades, los médicos, las enfermeras y por todos los enfermos.

El primer domingo de octubre llegó y con ello la tradición de acudir al Santuario de Nuestra Señora del Rosario para cumplir una manda, tocar el cristal de la vitrina que la guarda en señal de adoración, entrar de rodillas suplicando el bienestar de la familia, y esta vez muchos pidieron que la pandemia del Covid-19 termine.

Muestra de fe

Luis Alfonso Leyva López, párroco del Santuario de Nuestra Señora del Rosario, señaló que en el marco de las festividades se está dando gracias a Dios por permitir una vez más vivir la devoción y a su vez rogar a Dios por la salud de todos y pedir a la madre de Dios que interceda para que ya no haya mortandad.

“Es verdad que estamos celebrando de una manera diferente, pero no perdamos la devoción, la alegría de compartir en el caminar. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero no perdemos la fe, la gente no pierde la esperanza y por eso nos atrevimos con confianza a celebrar con todos los protocolos y cuidados esta fiesta de Nuestra Señora del Rosario”, expuso.

Estoy pidiendo mucho por las autoridades, por los médicos, enfermeras y también mucho por los enfermos, para que ya no haya mortandad. Gracias a Dios vamos avanzando muy bien, estamos teniendo frutos abundantes y confiamos porque nuestra Madre es tan generosa en el amor que nos va a ayudar a que esto salga adelante.”

Celebración

El pasado sábado a las 11 de la noche se celebró la eucaristía con una baja afluencia e implementando las medidas de prevención donde el fervor y devoción fue lo que más importó. De manera virtual siguieron la celebración muchos creyentes, siendo a las 12:10 cuando bajaron a la Virgen de su nicho para ser depositada en una vitrina en la que la estarán adorando todos los creyentes.

A esas horas le tocaron Las Mañanitas con fe y amor, y para ayer domingo se continuó con las celebraciones de misa y en los ratos que no hubo celebración la gente estuvo entrando para adorar a la Virgen.

Feligreses adorando a la Virgen del Rosario en Guasave/El Debate

En el acceso a la iglesia se les tomaba la temperatura y se solicitaba el uso de cubrebocas, así como la dotación del gel antibacterial, además de que el templo fue sanitizado, expuso el párroco.

La gente entraba a venerar la imagen con mucha devoción. El ritual no cambió, tocaban el cristal de la vitrina que la protege y se persignaban dirigiendo su mirada a la imagen de la mujer que lleva en brazos a su hijo y lleva siglos postrada en el templo principal de esta cabecera municipal.

El padre se dijo muy agradecido con la comunidad católica, pues, remarcó, el arraigo de la devoción es muy grande y por eso los invitó a participar en la adoración de manera ordenada y protegiendo su salud.