STASHAG no negociará emplazamiento a huelga

Guasave,Sin.- Para el lunes 6 de agosto vence el emplazamiento a huelga que tiene el STASHAG como prórroga para percibir los 2 millones de pesos que le adeuda el Ayuntamiento por distintos conceptos.

Ante la proximidad de la fecha y los cambios suscitados en la presidencia del municipio, el líder asegura que no habrá fecha extensiva para la huelga.

Alejandro Pimentel Medina indicó que la alcaldesa Diana Armenta se comunicó con él la mañana de ayer, vía mensaje de texto, para manifestarle que los acuerdos a los que llegaron con Víctor Espinoza serán respetados. “Me manda en los mensajes la señora presidenta que los acuerdos se van a respetar. Ojalá así sea”.

Acercamiento

Mencionó que aunque hasta el momento no ha tenido acercamiento personal con la munícipe, confían en el hecho de que se mantenga con la intención.

“Todos los líderes sindicales, desde Ahome hasta Escuinapa, tuvimos ayer una reunión en Culiacán con Héctor David Alarid, presidente de la Federación de Sindicatos. Ahí les comenté que nuestra situación es muy crítica, pues vamos a la huelga.”

A decir del líder, después de esto, el diputado habló con el secretario de Gobierno y éstos a su vez con la alcaldesa.

Límite

Alejandro Pimentel Medina manifestó que de momento si Diana Armenta le solicitara dar una prórroga, la petición sería denegada.



“Te comento: si Diana ahorita me dice que prorroguemos, yo no podría ceder, porque ahorita ya está muy encima esto y es un compromiso de la administración. No son solamente de Víctor Espinoza, son ahora también con la presidenta.”



Resaltó que hay esperanza de que se mantengan en el mismo tenor, para evitar llegar al estallamiento a huelga.



“Ojalá que sigamos en este mismo tenor para poder salir adelante y caminar, que se respeten los acuerdos para evitar que lleguemos a ese grado”, refirió el líder sindical.