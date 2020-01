Sacan de circulación a 14 camiones urbanos

Guasave, Sinaloa.- Un total de 14 unidades del transporte urbano fueron sacados de circulación por ser de modelo 2010 y más antiguos, como parte de un operativo realizado por la Delegación de Vialidad y Transportes en el municipio.

El delegado informó que los usuarios del transporte público no se verán afectados, pues las rutas no sufrieron ninguna alteración con dicho operativo.

El operativo

Sergio Iván Zavala León, delegado de Vialidad y Transportes en Guasave, informó que desde hace dos semanas se llevó a cabo el operativo para retirar las unidades del transporte público de modelo 2010 y más antiguos, que se realizó en todo el estado.

El funcionario detalló que en total sumaron 14 unidades las que fueron retiradas de la circulación.

Realizamos el operativo hace dos semanas aproximadamente, fueron 14 camiones en total los que sacamos de ruta, que eran modelo 2010 o más viejos y ya están fuera de circulación.”

Zavala León explicó que con estas acciones no se está afectando el servicio, ni tampoco las rutas, pues en Guasave se tenía una flotilla de 84 camiones urbanos.

No se afectan las corridas, ni las rutas, hay suficientes unidades; lo que pasa es que en el tiempo normal, son 20 camiones los que quedan en descanso por semana y si sacamos 14, pues seguimos teniendo seis en descanso; es decir, que las rutas se cubren perfectamente bien.”

Trabajo previo

El delegado de Vialidad y Transportes manifestó que en la realización del operativo no se presentaron contratiempos, ni se tuvieron problemas con los concesionarios, pues se estuvo realizando un trabajo previo durante el 2019, con el objetivo no solo de que no hubiera resistencia, sino también de que no se afectara el servicio.

“No tuvimos problemas, porque lo estuvimos trabajando con mucho tiempo de anticipación con los concesionarios, casi estuvimos prácticamente todo el año pasado informándoles que se fueran preparando, que fueran viendo las opciones que se les ofrecía para la renovación y esos detalles y algunos de ellos, no sé con exactitud cuántos, pero ya tienen los vehículos nuevos, no sabemos la ensambladora cuándo los entregará, pero creemos que es en el transcurso de una semana, porque todo eso se previó con anticipación.”