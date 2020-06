Saldrá del malecón movilización de maiceros en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Ya hay hora para la manifestación que harán los productores agrícolas el próximo martes. El punto de concentración será en el malecón María del Rosario Espinoza. Modesto López Leal indicó que conforme vayan llegando los van a acomodar de manera que queden primero las trilladoras, después los tractores, camiones de carga y por último los carros.

Organización

López Leal dijo que la intención es hacer un recorrido tranquilo, sin disturbios, con el que no se violenten las normas preventivas para evitar contagios de Covid. “Nosotros somos productores no somos delincuentes, vamos a hacer un recorrido tranquilo y sin disturbios de forma sana, lo único que vamos a exigir son los 4 mil 150 pesos por tonelada que nos prometió el señor presidente, no es ningún capricho, ustedes saben de lo que estamos hablando.”

Recomendaciones

El dirigente pidió a los productores que asistan que al llegar al sitio en el cual los están convocando para partir lo hagan con cubrebocas, llevando su propia agua y de ser posible que se mantengan arriba de las unidades en las que asistan.

Estaríamos con esto me-nos expuestos a un contagio, esto depende de to-dos nosotros, ahí todos somos responsables de que esto se haga de la manera correcta para que no haya ningún incidente.”

Recorrido

Indicó que habrá quienes irán apuntalando el recorrido para que no haya desviaciones ni afectar el tráfico. “Falta afinar algunos detalles, pero lo que sí les puedo anticipar es que al subir a la carretera Internacional agarraremos hacia el sur hasta donde está la Ganadera Rubio, de ahí retornaremos hacia el norte hasta la empresa Dassa y en este punto nos subiríamos de nuevo a la nternacional y haríamos de nuevo el recorrrido, al llegar al puente de Guasavito ahí cada quien agarrará su rumbo.”

Detalló que no va a haber discursos ni ningún tipo de posicionamiento ya que no se ocupani.

“No hace falta ningún posicionamiento, el gobierno federal ya sabe que los productores del estado de Sinaloa, al igual que de otros estados de la República donde se practica la agricultura comercial, estamos molestos e inconformes con el incumplimiento de su palabra.”

El dirigente dijo que es importante que por cuestiones de visibilidad quienes puedan irse en tractor lo hagan.

Sabemos que es muy cómodo tal vez irnos en nuestros carros en un automóvil normal, pero aquí sÍ quien esté en condiciones de llevar alguna maquinaria o tractor mejor que lo haga de esta forma.”

La movlización se hará de manera simultánea en todo el estado de manera coordinada. Las más de 14 organizaciones que están inmiscuidas en esta actividad dirigirán desde distintas zonas.

“En todo el estado se hará pero la promesa es hacerlo de forma ordenada, sin perturbar el orden, pero sí de alguna manera impactar para hacernos escuchar por quienes tienen la facultad de atendernos y de dar respuesta a este compromiso que hicieron.”

